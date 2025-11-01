El joven se encontraba en apuros a 200 metros de la orilla de la zona de costa de Yaiza

El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescata a un joven de 20 años en helicóptero que se encontraba en apuros en el mar en Charcones de Pechiguera, en Lanzarote.

Los hechos tuvieron lugar este sábado a las 13:04 horas en la mencionada zona del municipio de Yaiza.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre una persona en apuros a 200 metros de la orilla en la costa.

Traslado al hospital

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia y acudió al lugar del incidente. El helicóptero rescató al joven afectado, que en el momento inicial de la asistencia presenta varias contusiones de carácter moderado.

Finalmente, se procedió a su traslado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La embarcación GES-Emerlan y Policía Local colaboraron con el dispositivo.