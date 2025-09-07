El hombre presentaba varios traumatismos de carácter grave, por lo que se procedió a su traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Rescatan grave a un hombre tras precipitarse por una zona de rocas en Arinaga. Imagen de Archivo

Un hombre de 50 años se encuentra herido grave al precipitarse a una zona de rocas de la costa del municipio de Agüimes, en Arinaga.

Los hechos tuvieron lugar este domingo a las 12:34 horas en la calle Mero de la citada localidad grancanaria. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que un hombre había resultado herido tras precipitarse a una zona de rocas y precisaba asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se rigieron al lugar del incidente.

Traumatismos graves

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria con la colaboración del personal del servicio de socorrismo de la zona rescataron al afectado.

En el momento inicial de la asistencia, el hombre presenta varios traumatismos de carácter grave. Así, el personal del SUC asistió al accidentado y, tras estabilizarlo, lo trasladó al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Los servicios policiales se encargaron de las diligencias y colaboraron con el resto de recursos.