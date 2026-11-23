El deportista se encontraba a cuatro kilómetros de la costa y no lograba regresar a tierra. Fue rescatado en buen estado de salud

Imagen de archivo del helicóptero de Salvamento Marítimo

El helicóptero Helimer 204 de Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a un kitesurfista que se encontraba en dificultades. Fue localizado a unos cuatro kilómetros de la costa de Montaña Roja, en El Médano, Tenerife.

La alerta fue recibida a través del 112 después de que los socorristas de la playa observaran que el deportista llevaba varios minutos sin poder levantar la cometa y se alejaba progresivamente de la costa.

El Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife movilizó al Helimer 204 que localizó al kitesurfista. Comprobaron que el deportista, tras desprenderse de la cometa, había intentado regresar a nado sin conseguir avanzar hacia tierra.

Ante el riesgo de que continuara alejándose, la tripulación efectuó una maniobra de izado y trasladó al deportista a la base del helicóptero.

El kitesurfista llegó en buen estado de salud, según ha informado Salvamento Marítimo.