Resulta herida tras el vuelco de su coche en Teror, Gran Canaria

La conductora, de 64 años, salió del coche por sus propios medios tras el vuelco en Teror

Una conductora de 64 años resultó herida moderada tras el vuelco de su coche sobre las 07.25 horas de este martes en la Avenida Cabildo Insular del municipio de Teror, Gran Canaria, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Resulta herida al volcar su vehículo en Teror, Gran Canaria. RTVC.

Según el 112, los bomberos del Consorcio comprobaron que la ocupante había salido del habitáculo por sus propios medios y aseguraron el vehículo accidentado.

Asimismo, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la conductora de policontusiones de carácter moderado, la estabilizó y trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, Policía Local y Protección Civil colaboraron con el resto de los recursos de emergencias, mientras que la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.