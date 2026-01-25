Los restos de los tres vagones del tren de Alvia que sufrieron el impacto con el Iryo han sido troceados en los últimos días

Los últimos restos de los vagones del tren Alvia implicado en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) han sido retirados de las vías, después de que este sábado los vagones del Iryo que no estaban afectados por la colisión, fueran trasladados por la vía de alta velocidad en dirección Madrid.

Los restos de los tres vagones del Alvia que sufrieron el impacto con el Iryo han sido troceados en los últimos días. Así es que, primero en la búsqueda de las víctimas y después para poder ser trasladados de las vías.

Esa labor se ha llevado a cabo durante las últimas horas.

Durante la jornada del sábado agentes de la Guardia Civil estuvieron recabando pruebas. Así como haciendo fotografías en la zona. Todo ello, antes de dejar las vías sin restos del convoy.

Por otra parte, los tres vagones del Iryo que descarrilaron se encuentran precintados por la Guardia Civil en las inmediaciones de la zona cero, sin que hayan sido trasladados por el momento.

Indemnizaciones de Renfe, tras el accidente de tren

Renfe ha incluido en su página web información detallada sobre indemnizaciones, asistencia médica y psicológica, así como el acceso a los formularios para las personas afectadas por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La operadora pública de tren subraya que está «plenamente» comprometida en ofrecerles toda la asistencia necesaria en estos momentos difíciles por los siniestros de Adamuz, que provocó 45 muertos hace una semana, y el de Gelida, que causó un muerto el martes pasado.

Formulario de notificación

Para gestionar las indemnizaciones y la asistencia médica o psicológica del seguro obligatorio de viajeros es necesario cumplimentar el formulario de notificación de accidentes, ha explicado la compañía.

Con el fin de facilitar el proceso, este formulario puede obtenerse a través de cuatro vías. En los Centros de Atención a los Familiares (CAF) de Renfe, en la estación más cercana, a través de la web de la compañía. Así como, por correo electrónico.

Tramitación del formulario

Una vez recibido el formulario y tramitado por Renfe, la aseguradora se pondrá en contacto con los afectados a la mayor brevedad posible, ha detallado la operadora, recordando que disponen de un plazo máximo de cinco años para realizar esta gestión.

Adicionalmente, Renfe cuenta también con un seguro de responsabilidad civil. Por tanto , actúa como cobertura adicional y complementaria al anterior.