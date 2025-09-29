Según ha indicado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, solo se ha transferido a las islas un 23 % de los 396 millones que tiene comprometido el Estado

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha indicado este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno que se ha instado a todos los consejeros del Gobierno de Canarias a repasar con los ministros las partidas que aún están pendientes de transferir a la comunidad autónoma por parte del Estado.

Según ha señalado Cabello, Canarias solo ha recibido un 23 % del total de 396 millones que el Estado debe transferir a la comunidad canaria, lo que se traduce en 93 millones de euros. El portavoz del Gobierno ha insistido que desde Canarias se luchará para hacer efectivo «cada uno de esos euros».

Aún llegando esos 303 millones de euros de aquí a final de año, detalló Cabello, el hecho de que no se actualicen las partidas por la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado, perjudica a Canarias y agranda más la brecha entre las islas y el resto del Estado.

«A tres meses vista faltan 303 millones de euros por llegar a Canarias, y que aún haciendo llegar esos 303 millones de euros es mucho menos de lo que le correspondería a la comunidad autónoma canaria por no tener actualizadas las cifras y partidas por la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado», ha comentado Cabello en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Cuestionado por la elaboración del ‘decreto canario’ ha señalado que es un «tema complejo que requiere de muchísimo trabajo» y espera que esté listo «cuanto antes» porque «es una fórmula en la que dejar negro sobre blanco claramente identificado cuáles son las partidas pendientes para Canarias, en qué importes exactos y en qué vehículo administrativo se puede aprobar, transferir y hacer seguimiento».

Reunión del Consejo de Gobierno del lunes, 29 de septiembre 2025. Imagen Presidencia del Gobierno

Traslado de menores migrantes

En relación con el traslado de menores migrantes a la Península, el portavoz del Gobierno de Canarias ha afirmado este lunes que el Estado «podría estar haciendo más» para derivar a los menores migrantes que hay en el archipiélago y ha vuelto a insistir en que hay un «desacato» ante las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo sobre los solicitantes de asilo.

En este caso concreto ha comentado, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que de los 1.348 asilados que hay en el archipiélago apenas han salido 128 hacia la Península, 124 en el recurso Canarias 50, lo que supone un «incumplimiento flagrante» del Estado.

«Los plazos son extraños, todos los martes hay reunión interadministrativa y se incumplen», ha señalado, al tiempo que ha culpado a la ministra de Migraciones, Elma Saiz, de «engañar a la opinión pública y seguir incumpliendo con el Supremo» pues solo quedan 402 menores pendientes de la resolución de asilo SAPI (Solicitud de Asilo y Protección Internacional) y no hay «ningún problema» para que los de ‘Canarias 50’ sean derivados a la Península.

«Vamos a seguir dando todas las batallas necesarias y lo vamos a comunicar al Supremo», ha detallado, afeando a quienes celebran la primera derivación de un menor por la declaración de contingencia migratoria –concretamente en Ceuta– ya que «escenifica el fracaso» de la gestión de la migración en el archipiélago pues el ritmo es «insuficiente».

La situación «sigue siendo de emergencia total»

Cabello ha comentado que en Canarias aún hay 4.780 menores migrantes no acompañados y la situación «sigue siendo de emergencia total», con un «hacinamiento plenamente vigente» y «cantidades pendientes» de abonar por parte del Gobierno central dado que la comunidad autónoma afronta con recursos propios su atención.

«En 15 días tienen que ser derivados, menos datos y ocuparse más de cumplir el relato», ha agregado.

En esa línea, ha insistido en que «nadie está cumpliendo con Canarias» porque el Gobierno tiene que obligar a las comunidades autónomas a cumplir la ley y transferir el dinero pendiente. «Sobran excusas y faltan respuestas», ha indicado.

Cuestionado por las nuevas propuestas en inmigración lanzadas por el PP ha preferido enmarcar este debate en el «ámbito de los partidos» y no en el Gobierno regional –pese a que el PP cogobierna en el archipiélago–.

No obstante, ha ahondado en que el Ejecutivo regional necesita que se «de respuesta» a Canarias como frontera sur aparte de que hay una realidad «aún mayor», y es que hace falta una «política europea común».

«Esa falta de concreción la está sufriendo el pueblo canario, debe ser asunto de Estado y que no sea arma arrojadiza para generar más polarización», ha señalado.