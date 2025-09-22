La consejera de Hacienda, Matilde Asián, cree que la condonación de la deuda es el paso previo para un sistema de financiación que no beneficiará a las islas

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, considera que con la condonación de la deuda establecida por el Gobierno de España para las comunidades autónomas cada canario se endeuda más.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes, 22 de septiembre, Asián ha asegurado que Canarias saldrá perjudicada con esta quita de la deuda ya que ni siquiera el posible ahorro de los intereses de la deuda se puede destinar a financiar los servicios públicos básicos de las islas.

Reunión del Consejo de Gobierno, 22 de septiembre de 2025. Imagen Presidencia del Gobierno

La consejera ha mostrado, además, su preocupación de que este procedimiento sea un paso previo al nuevo sistema de financiación para las comunidades, un hecho que sería también perjudicial para el archipiélago ya que contabiliza los recursos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.

La responsable autonómica insiste en que el esquema no beneficiará a las islas y centra su crítica en la metodología que no excluye al REF.

Asián ha explicado que mientras hay elementos comunes que afectan a varias comunidades autónomas en la condonación de la deuda y que así se recogerán en las alegaciones que se presenten, en el tema del REF, Canarias estará sola.

(Habrá ampliación)