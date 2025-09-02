ES NOTICIA

Canarias rechaza la condonación de deuda a las comunidades autónomas y avanza una «batalla» jurídica y política

RTVC / Europa PRESS
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dice que la condonación «deber ser la misma para todos los españoles y seguir el criterio de población» para poder estar iguales condiciones

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este martes el rechazo de su Ejecutivo a la condonación de deuda a las comunidades autónomas y avanzado que va a abrir una «batalla» jurídica y política» para que no se lleve a cabo.

«Eso no lo podemos defender, no lo podemos sostener y no lo vamos a apoyar como Gobierno de Canarias», ha afirmado tras una reunión con los grupos parlamentarios con el fin de captar apoyos para impulsar una «estrategia» que obligue al Gobierno a corregir los criterios de distribución.

Clavijo ha reivindicado que la condonación debe ser «la misma» para todos los españoles de tal forma que debería seguir el criterio de población ajustada para que todos los territorios estén en un «plano de igualdad».

«No somos más ni menos, porque de lo contrario, los canarios estaríamos pagando la deuda de los catalanes«, ha señalado. Remarcó que el Gobierno no va a ser «cómplice» de «hipotecar el futuro» de quienes residen en el archipiélago «y agravar una situación que ya de por sí es difícil y compleja desde el punto de vista social».

