Canarias, preocupada por el marco financiero de la UE y la singularidad de las islas

Redacción RTVC
El Ejecutivo canario ha mostrado su preocupación por el futuro marco financiero de la UE y cómo puede afectar a la singularidad de Canarias en Europa

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado este lunes la preocupación del Ejecutivo canario con el próximo marco financiero de la Unión Europea (UE) y cómo puede afectar a los fondos que se destinan a Canarias como Región Ultraperiférica.

Cabello ha señalado que la preocupación se centra especialmente en los fondos Feder y Posei, que de llevarse a cabo tal y como aparece en la propuesta europea, supondría un duro revés para el archipiélago.

Reunión del Consejo de Gobierno de noviembre 2025. Imagen Presidencia del Gobierno

Así, afirmó el portavoz del Ejecutivo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pedirá este martes el apoyo unánime en el Parlamento de Canarias de todos los grupos parlamentarios para la defensa de los intereses canarios en el marco de la UE y de la singularidad y enclave especial de canarias en Europa.

