Más de 500 pasajeros esperan horas en el control de pasaportes del aeropuerto de Tenerife Sur

El Cabildo de Tenerife solicita a la Subdelegación del Gobierno y Aena una reunión urgente por el colapso en el control de pasaportes

El pasado lunes más de 500 pasajeros han esperado horas para pasar el control de pasaportes en el aeropuerto de Tenerife sur. Una situación que han denunciado en varias ocasiones y el Cabildo de Tenerife se hace eco de nuevo pidiendo una reunión urgente con la Subdelegación del Gobierno y Aena.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, califican de «colapso» la situación en este aeródromo, con unos viajeros en una «sala atestada sin que todos los puestos de control estuvieran operativos».

Esta petición se produce tras el episodio registrado el pasado lunes por la noche, denunciado por los afectados.

Desde la primera institución insular, aseguran que ese día coincidieron varios vuelos del Reino Unido y se generó un volumen especialmente elevado de pasajeros, con familias y menores.

Un día sin efectivos suficientes de la Policía Nacional, aseguran desde el Cabildo, agravando el colapso. La situación afectó particularmente a los pasajeros más vulnerables, generando escenas de malestar y desconcierto, insisten.

Uno de los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros y mercancías del país, y el segundo de Canarias, por detrás del de Gran Canaria.

Falta de respuesta del Ministerio del Interior

Dávila denuncia la falta de respuesta del Ministerio del Interior tras haber enviado en noviembre de 2024 una carta formal al ministro Marlaska. Subraya “es una falta de consideración hacia esta isla y hacia el esfuerzo que estamos haciendo desde lo local para sostener los servicios esenciales”.

La presidenta insiste en que no se puede seguir mirando hacia otro lado. “Estamos ante una situación estructural, no un hecho aislado, y no podemos continuar operando con el mismo número de agentes que antes del Brexit”.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha destacado el impacto negativo en la imagen turística de la isla.