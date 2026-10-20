Revolut da por restablecidos todos sus servicios tras fallar Google Cloud a primera hora de la mañana

A medida que la infraestructura en la nube se iba estabilizando, los usuarios de Revolut comenzaron a recobrar el servicio de manera paulatina a nivel global

El neobanco británico Revolut ha asegurado que ya ha logrado restablecer todas las operaciones que se habían visto interrumpidas en la mañana de este martes, cuando un fallo en Google Cloud provocó problemas en los accesos a la aplicación, los pagos en tarjetas y la realización de transferencias.

Revolut ‘app’. – Fernando Gutierrez-Juarez/dpa – Archivo

A primera hora de este martes, algunos servicios de Revolut se han visto afectados por una interrupción del servicio de Google Cloud. Podemos confirmar que todos los servicios ya se han restablecido. El dinero y los datos de nuestros clientes están seguros y lo han estado en todo momento. Lamentamos las molestias ocasionadas», han indicado desde la compañía.

Google Cloud confirmó sobre las 18.30 hora peninsular española que el fallo en la región ‘Europe-west2’ (Londres), iniciado a las 08.08 horas, ya estaba resuelto para la gran mayoría de sus clientes y que solo un número residual se veía afectado.

«El problema que afectaba a los productos de Google Cloud se ha mitigado para la mayoría de los clientes. Se considera que actualmente solo afecta a un número muy reducido y nuestro equipo de Ingeniería está trabajando para resolverlo», había notificado en la página de seguimiento del estado de los servicios de la tecnológica.

A medida que la infraestructura en la nube se iba estabilizando, los usuarios de Revolut comenzaron a recobrar el servicio de manera paulatina a nivel global. En este sentido, la evolución también se iba reflejando en la plataforma ‘Downdetector’, donde la curva de notificaciones sobre la entidad financiera mostraba un claro descenso respecto a las horas punta de la mañana.

Sin confirmación definitiva

La caída ha vuelto a poner de manifiesto la alta dependencia de la banca digital de las infraestructuras tecnológicas. Durante las primeras horas de la mañana, entidades como Lloyds Bank y HSBC en Reino Unido, o ING en Alemania, también registraron problemas puntuales en sus canales digitales en paralelo al fallo de Google.

«En este momento estamos experimentando problemas técnicos que afectan los inicios de sesión en la Banca por Internet y la aplicación de ING. Además, los clientes podrían notar limitaciones al ponerse en contacto con nosotros por teléfono», rezaba el aviso del banco neerlandés enviado a mediodía a sus clientes en el país germano.

En este contexto, a lo largo de toda la incidencia, Revolut ha querido trasladar también un mensaje de tranquilidad a sus clientes, reiterando que «todo el dinero y los datos están totalmente a salvo» y pidiendo disculpas por los inconvenientes causados mientras culminan la estabilización definitiva de su plataforma.