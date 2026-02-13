ES NOTICIA

Detenido un hombre por cometer cuatro robos en ‘minicasinos’ en La Laguna y sustraer unos 1.000 euros

RTVC / Europa PRESS
Gracias al trabajo realizado por los investigadores, pudieron esclarecerse un total de cuatro robos con violencia presuntamente cometidos por el detenido en meses anteriores

Imagen archivo RTVC.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con violencia en La Laguna.

Cuatro robos

Gracias al trabajo realizado por los investigadores, pudieron esclarecerse un total de cuatro robos con violencia presuntamente cometidos por el detenido en meses anteriores, en los cuales se habría sustraído una cantidad total de 1.000 euros aproximadamente.

La investigación se inició tras tener conocimiento de varios robos con violencia e intimidación registrados en los últimos meses en esta misma localidad.

Minicasinos y salones de juego

Los hechos, de similar naturaleza y con un mismo modus operandi, se producían en establecimientos de idénticas características, esto es, minicasinos y salones de juego, detalla la Policía Nacional en una nota.

El pasado mes de enero los agentes recibieron una llamada alertando de un robo con violencia en el interior de un minicasino por parte de un varón encapuchado que podría portar un arma blanca.

Dispositivo de búsqueda

De inmediato se estableció un dispositivo de búsqueda por la zona, localizando al presunto autor en el interior de un establecimiento hostelero, donde fue detenido.

Tras su detención, el hombre pasó a disposición de la autoridad judicial competente.

