El Rocasa Gran Canaria buscará ganar ante el Caja Rural Aula Valladolid que por su parte busca puntuar con urgencia

El Rocasa Gran Canaria afronta un duelo con objetivos opuestos ante el Caja Rural Aula Valladolid / Rocasa Gran Canaria

Este fin de semana, el Rocasa Gran Canaria afronta un nuevo compromiso liguero en el Pabellón Insular Antonio Moreno, donde recibirá al Caja Rural Aula Valladolid en el encuentro correspondiente a la Jornada 20 de la Liga Guerreras Iberdrola. El partido, que se disputará el 21 de febrero a las 18:30 horas, estará dirigido por los colegiados José Alberto Romero Cruz y Enrique Javier Romero Cruz.

El conjunto teldense regresa a la competición doméstica tras su último compromiso ante el Costa del Sol Málaga, disputado en el Pabellón José Luis Pérez Canca, que concluyó con derrota por 26-20. Más allá del resultado, el encuentro supuso el final de una histórica racha de doce partidos consecutivos sin conocer la derrota, una dinámica que había consolidado al equipo amarillo como uno de los bloques más regulares del campeonato.

Un Rocasa líder que quiere reafirmarse en casa

El Rocasa Gran Canaria llega a la cita como líder en solitario de la clasificación con 30 puntos, tras firmar un balance de 15 victorias y 4 derrotas. Las grancanarias afrontan el encuentro con la intención de continuar su dulce idilio con la victoria ante su afición y mantener la solidez mostrada durante gran parte de la temporada.

El equipo teldense buscará imponer su identidad competitiva, sustentada en la intensidad defensiva, la disciplina táctica y la continuidad en el juego ofensivo. El factor cancha volverá a ser un elemento clave para un Rocasa que históricamente ha convertido el Antonio Moreno en uno de los escenarios más exigentes de la categoría.

En el plano individual, Larissa Da Silva continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del conjunto grancanario, liderando la faceta goleadora del equipo con 75 tantos en lo que va de campeonato.

Declaraciones del entrenador y de Lulu Guerra

Dejan Ojeda destacó que “el equipo retoma la competición en casa tras un partido complejo en Málaga, subrayando que la derrota debe servir como aprendizaje dentro de una liga caracterizada por la igualdad” . El técnico del Rocasa señaló que el grupo mantiene una buena línea de trabajo y que el objetivo pasa por volver a la senda del triunfo ante su afición. Además, Ojeda advirtió que el Caja Rural Aula Valladolid “es un rival que presenta múltiples alternativas tácticas, tanto en ataque como en defensa, lo que exigirá máxima concentración”.

La portera y figura clave del Rocasa Gran Canaria, Lulu Guerra, exjugadora del Caja Rural Aula Valladolid, confesó que “el rival del sábado es un equipo duro, que viene de competir a gran nivel en sus últimos encuentros. Aunque no logró la victoria, ha demostrado su fortaleza a partir de una defensa muy sólida. Sabemos que es un conjunto al que le gusta correr y que aprovecha los contraataques tras recuperar balón, por lo que será fundamental evitar que puedan desarrollar ese juego. Es un equipo joven, pero equilibrado, con jugadoras de mucha calidad y experiencia en la liga. Además, se caracteriza por su gen competitivo y por pelear los partidos hasta el final. Nuestro objetivo será contrarrestar todo eso, imponer nuestro estilo, volver a sentirnos cómodas defendiendo y corriendo, y sumar dos puntos que serían muy importantes para mantener la dinámica. También tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nuestra afición, lograr la victoria y seguir en lo más alto.”

El Aula Valladolid, en plena lucha por la permanencia

El Caja Rural Aula Valladolid afronta el encuentro ocupando la undécima posición de la clasificación con 14 puntos (5 victorias, 4 empates y 10 derrotas), en una zona de la tabla donde cada resultado adquiere un valor estratégico en la lucha por evitar los puestos de Play-Down.

El conjunto vallisoletano llega a la isla con la necesidad de puntuar y con la intención de prolongar su competitividad en un tramo exigente del calendario. Se trata de un equipo que destaca por su intensidad, su ritmo de juego y su capacidad de adaptación a distintos escenarios de partido.

En el apartado ofensivo, Naroa Baquedano se erige como la principal referencia del equipo pucelano, liderando la tabla goleadora del Aula Valladolid con 82 tantos en lo que va de campeonato.

En la previa, Salva Puig reconoció la exigencia física derivada de la acumulación de partidos en los últimos días, destacando la dificultad que supone enfrentarse al líder de la competición. El entrenador del Aula Valladolid incidió en la fortaleza defensiva del Rocasa Gran Canaria, a la que considera una de las más sólidas del campeonato, y apuntó que su equipo tratará de gestionar las cargas físicas sin renunciar a competir hasta el final del encuentro.

Un duelo de alta exigencia en el Antonio Moreno

El choque medirá a dos equipos con objetivos claramente diferenciados. Mientras el Rocasa Gran Canaria buscará consolidar su posición al frente de la clasificación, el Caja Rural Aula Valladolid afrontará el encuentro con la urgencia clasificatoria que marca la lucha por la permanencia.

La intensidad, el ritmo de juego y la consistencia defensiva se presentan como factores determinantes en un partido que promete máxima exigencia competitiva en el Pabellón Insular Antonio Moreno.