El Rocasa Gran Canaria defiende su liderato ante un Costa del Sol Málaga intratable en casa, en un duelo clave por la Liga Guerreras Iberdrola

El Rocasa Gran Canaria afronta una prueba de fuego ante el Costa del Sol Málaga / Rocasa Gran Canaria

Con el objetivo de seguir haciendo historia, el Rocasa Gran Canaria se prepara para visitar una de las pistas más complicadas de la Liga Guerreras Iberdrola y para apuntarse la decimotercera victoria consecutiva y permanecer, por tercera semana seguida, en la cima de la clasificación. El líder se verá las caras con el Costa del Sol Málaga, cuarto clasificado con 25 puntos, el único conjunto capaz de ganar en el Antonio Moreno de Telde esta temporada (21-25).

El Rocasa suma nueve triunfos en diez partidos como local. Un dato que sirve de acicate para arrancar los dos puntos del José Luis Pérez Canca en el partido de mañana y seguir defendiendo con uñas y dientes el liderato liguero. Las grancanarias son la tercera mejor defensa de la Liga y el segundo mejor ataque y su ritmo constante, juego equilibrado, esfuerzo colectivo, eficacia en ataque y seguridad en defensa les convierten, sin duda, en una de las mejores versiones de siempre.

Se cruzarán dos grandes rachas, la del Rocasa con seis partidos seguidos ganando a domicilio, y la de un Málaga que acumula siete victorias en casa, por tan solo un empate y una derrota.

Seguir sumando y mejorando

Dejan Ojeda, máximo responsable técnico del Rocasa Gran Canaria, desplazará a las mismas jugadoras que derrotaron la semana pasada en casa al Beti-Onak y apunta, como clave principal para sumar dos nuevos puntos, el esfuerzo defensivo: “Es el partido de mayor exigencia en defensa, partiendo de la base de que todos lo son, pero ante el Málaga tenemos que hilar muy fino y estar muy atentas para parar los recursos del rival”, señaló, antes de referirse al cuadro andaluz como “un equipo veterano, con mucha experiencia en todo tipo de partidos y de gran calidad. Se han sabido resarcir de las adversidades para crecerse y sumar victorias”, agregó.

Ojeda admite que “no estamos pendientes ni preocupados por si llega la derrota, porque sabemos que esta Liga es dura y algún día perderemos. No pensamos en la derrota, solo en seguir trabajando y mejorando para sumar el máximo de puntos hasta que acabe la fase regular y seguir completando objetivos. Cuando suceda, seguiremos mirándonos a la cara y siendo el mismo equipo que ha dado alegrías en los últimos tiempos”.

Fuera de la Copa, pero revitalizados en Liga

El Costa del Sol Málaga presenta unas notables credenciales en su fortín: siete victorias, un empate ante el Valladolid y tan solo una derrota, y por la mínima, ante el Guardés. Viene de ganar los dos últimos partidos, aunque quedaron fuera de la Copa tras perder en la pista del Grafometal Sporting La Rioja, lo que significó un duro varapalo.

La argentina, María de Uriarte, es el reciente fichaje de un equipo que aspira a seguir escalando en la tabla. La llegada de la pivote internacional supone un balón de oxígeno para una lista de convocadas de la que sea caen, por lesión, las pivotes Rita De Campos y Bárbara Bela, la extremo Maider Barros y la argentina “Martu” Romero.

Suso Gallardo, entrenador del equipo malagueño, habló del Rocasa como “el equipo más en forma de la Liga, por eso está en el primer puesto. Es un oponente muy complicado que defiende muy duro, que tiene una gran portería y que en ataque tiene las cosas muy claras”, explicó.

“Confiamos en que la victoria en Elche sirva de punto de inflexión, de borrón y cuenta nueva para mantener la buena cara que dimos y seguir con la garra y la defensa que nos caracteriza”, añadió el jefe de un equipo histórico en la Liga Guerreras Iberdrola.