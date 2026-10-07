Esfuerzo sin premio para el Rocasa Gran Canaria ante el Super Amara Bera Bera

El Rocasa Gran Canaria peleó hasta el final en un encuentro de máxima igualdad ante el líder de la competición, que terminó llevándose los dos puntos del Antonio Moreno en los últimos minutos (24-26)

El vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola y de la Supercopa de España, el Rocasa Gran Canaria, vio truncada su racha de cuatro victorias consecutivas ante el Super Amara Bera Bera después de caer por 24-26 en el Pabellón Insular Antonio Moreno. Las grancanarias mantuvieron un intenso pulso con el actual líder de la competición. Tuvo fases de dominio y llegó con opciones de victoria hasta los últimos minutos, pero el mayor acierto visitante en el tramo definitivo terminó decantando el encuentro.

Rocasa Gran Canaria ante el Super Amara Bera Bera

Buen comienzo

El Rocasa entró bien al partido, mostrando intensidad defensiva desde los primeros minutos y dificultando los ataques de un Bera Bera que tampoco concedía facilidades atrás. María Zaldua inauguró el marcador tras una recuperación y las teldenses consiguieron mantenerse por delante durante los primeros compases. Francieli Söthe, Zaldua y Almudena Rodríguez encontraron portería en un inicio muy igualado que dejó el 4-4 a los diez minutos.

A partir de ahí llegaron algunos de los mejores minutos del conjunto grancanario. El equipo elevó su nivel defensivo, encadenó varias recuperaciones y consiguió trasladarlas al marcador. Alba Tort, Yassira Martel y Zaldua contribuyeron a abrir una diferencia que alcanzó los cuatro tantos, con un 9-5 a los quince minutos que obligó al Bera Bera a reaccionar.

El conjunto donostiarra fue encontrando mejores soluciones, mientras al Rocasa le costaba más generar lanzamientos claros. Las visitantes redujeron progresivamente la diferencia hasta alcanzar el 10-10 a cinco minutos del descanso y posteriormente consiguieron ponerse por delante. Las intervenciones de Cande Cuadrado y el trabajo defensivo permitieron a las grancanarias evitar que Bera Bera ampliara su renta, llegando al descanso con una mínima desventaja (11-12).

Rocasa Gran Canaria ante el Super Amara Bera Bera

Muy igualadas

La igualdad continuó tras el paso por vestuarios. Eider Poles encontró rápidamente el empate y los primeros minutos se convirtieron en un intercambio de goles en el que ninguno de los dos conjuntos conseguía hacerse con el control. Iria Ranz volvió a encontrar portería desde el extremo para colocar el 14-14, mientras Cande Cuadrado continuaba respondiendo bajo palos con varias intervenciones importantes.

El buen trabajo defensivo permitió al Rocasa recuperar la iniciativa. Almudena Rodríguez anotó el 15-15 y volvió a aparecer poco después para colocar el 16-15 a los diez minutos de la reanudación, devolviendo la ventaja a las teldenses. Bera Bera respondió y el encuentro entró nuevamente en una dinámica de máxima igualdad, con diferencias muy reducidas y constantes respuestas de ambos equipos.

Las visitantes consiguieron tomar una pequeña renta durante el ecuador de la segunda mitad (20-22), pero el campeón de Liga y Supercopa no cedió y continuó peleando por recuperar el mando del encuentro. Mavi Correia se sumó a la anotación, Uxue Morentin encontró portería y el conjunto de Dejan Ojeda llegó a los últimos cinco minutos a un solo tanto del líder (23-24).

Luchado hasta el último minuto

Cande Cuadrado volvió a aparecer en uno de los momentos determinantes del encuentro, deteniendo con el pie un lanzamiento de siete metros que podía haber ampliado la ventaja visitante. El Antonio Moreno respondió y, en el siguiente ataque, Almudena Rodríguez estableció el 24-24 a menos de cuatro minutos del final, dejando el partido completamente abierto.

Bera Bera recuperó la iniciativa desde los siete metros y el Rocasa continuó buscando el empate. Cande volvió a intervenir para mantener la diferencia en un solo tanto, pero Elba Álvarez consiguió establecer el 24-26 ya dentro del último minuto. Las grancanarias buscaron reducir distancias en su última posesión, aunque no consiguieron encontrar lanzamiento y los dos puntos terminaron marchándose para San Sebastián.

Rocasa Gran Canaria ante el Super Amara Bera Bera

El resultado puso así fin a una serie de cuatro triunfos consecutivos del Rocasa ante el Super Amara Bera Bera, una racha que incluía las victorias de la pasada temporada en Liga y los triunfos que dieron al conjunto teldense los títulos de Liga Guerreras Iberdrola y Supercopa de España frente al cuadro donostiarra.

El Rocasa afrontará ahora una nueva doble cita este fin de semana, esta vez en competición europea. El conjunto teldense recibirá al LC Brühl Handball en la segunda ronda de la EHF European League, con los dos encuentros en el Pabellón Insular Antonio Moreno: la ida el sábado y la vuelta el domingo, ambos a las 18:00 horas.