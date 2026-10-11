El Rocasa busca rematar ante el LC Brühl su pase a la siguiente ronda europea

Las teldenses afrontan el segundo encuentro de la eliminatoria con ocho goles de ventaja tras imponerse por 33-25 en la ida

EHF European League | El Rocasa se mide al LC Brühl suizo en un fin de semana decisivo en Telde. EFE

El Rocasa Gran Canaria afronta este domingo el segundo y definitivo partido de su eliminatoria ante el LC Brühl Handball con una importante renta a su favor. El conjunto de Dejan Ojeda buscará certificar en el Pabellón Insular Antonio Moreno su clasificación para la tercera ronda de la EHF European League después de imponerse por 33-25 en el primer encuentro.

La vuelta comenzará a las 18:00 horas, hora canaria, y volverá a disputarse en Telde. Aunque el conjunto suizo ejercerá administrativamente como local, los dos clubes acordaron concentrar los dos encuentros de la eliminatoria en Gran Canaria. La EHF recoge el choque de este domingo como el segundo partido de la serie.

Ocho goles de margen

El Rocasa llega con ventaja después de un primer encuentro en el que tuvo que reaccionar a un complicado comienzo. El Brühl aprovechó las imprecisiones de las locales para colocarse 2-8 en los primeros diez minutos, pero las grancanarias respondieron con un parcial que les permitió igualar el encuentro y tomar posteriormente el control. Al descanso, el marcador ya reflejaba un 18-15 favorable al conjunto teldense.

En la segunda mitad, la defensa del Rocasa y las intervenciones de Cande Cuadrado permitieron ampliar progresivamente la diferencia hasta el 33-25 definitivo. Eider Poles fue la máxima goleadora del encuentro con diez tantos, mientras Yassira Martel aportó cinco y Alba Tort, cuatro. Por parte suiza, Malin Altherr, con seis goles, y Mirjam Ackermann, con cinco, fueron sus principales referencias ofensivas.

Ese resultado permite al Rocasa afrontar el segundo encuentro con un colchón de ocho tantos. El equipo canario avanzará de ronda siempre que conserve su ventaja en el marcador global de la eliminatoria. La EHF establece que los ganadores de estos cruces a doble partido se deciden por el resultado agregado.

Evitar otro inicio complicado

Uno de los principales objetivos del conjunto de Dejan Ojeda será evitar que se repita el comienzo del primer partido. El Brühl demostró durante los primeros minutos su capacidad para castigar las pérdidas y encontrar espacios en la defensa grancanaria, llegando a disponer de seis goles de ventaja.

El Rocasa tendrá que controlar el ritmo desde el inicio y minimizar errores ante un rival obligado a asumir riesgos para intentar remontar la eliminatoria. Las suizas necesitan reducir una diferencia considerable, mientras que las teldenses pueden gestionar el encuentro sin renunciar a buscar una segunda victoria.

Para esta eliminatoria, el Rocasa no ha podido contar con Yanire Torres, Mika Paz y Fernanda Lima, estas dos últimas todavía recuperándose de sus respectivas lesiones.

A un paso de la tercera ronda

Superar al LC Brühl permitiría al Rocasa prolongar su regreso a Europa después de dos temporadas sin disputar competición continental. El conjunto grancanario, campeón de la pasada Liga Guerreras Iberdrola, busca hacerse con una de las 16 plazas disponibles para la tercera ronda de clasificación.

La siguiente eliminatoria se disputará en noviembre y reunirá a los 16 equipos procedentes de esta ronda con otros ocho conjuntos que acceden directamente a esa fase. De ahí saldrán los doce equipos que acompañarán a los cuatro clasificados directamente para la fase de grupos de la EHF European League.

Con ocho goles de ventaja y nuevamente respaldado por su afición en el Antonio Moreno, el Rocasa afronta este domingo el último paso para confirmar su presencia en la siguiente ronda europea.