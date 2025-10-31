El Rocasa Gran Canaria aspira a conseguir, por primera vez en la temporada, la tercera victoria consecutiva en su visita al Atticgo BM Elche

El Rocasa Gran Canaria busca enlazar su tercer triunfo seguido / Rocasa Gran Canaria

Para conseguir su tercera victoria consecutiva, por primera vez en la temporada, el Rocasa Gran Canaria tendrá que ganar en su visita al Atticgo BM Elche. En el partido correspondiente a la 9ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola que se disputará este sábado, 1 de noviembre, en el pabellón Esperanza Lag 18:30 (hora canaria).

Los dos últimos partidos han vuelto a sacar la mejor versión de un equipo que ha sabido sobreponerse a las bajas para conseguir dos triunfos seguidos, ante el Valladolid y el BM Porriño. El objetivo es sumar un triunfo más en la siempre complicada cancha ilicitana para completar un meritorio pleno de victorias.

El Rocasa, que ha perdido los últimos tres partidos ante el Elche, solo piensa en prolongar el dulce estado de forma que atraviesa: “Estamos satisfechos con los triunfos, pero más todavía con el juego que estamos exhibiendo. En ataque somos más eficaces y generamos muchas opciones de marcar y en defensa hemos mejorado y estamos cometiendo menos errores”, apuntó Carlos Herrera.

Un duelo exigente

La principal novedad en la lista de convocadas es la baja de Inés Collado, por decisión técnica, mientras que la extremo asturiana María González sigue en el dique seco por tercera jornada consecutiva.

En relación al rival, el entrenador teldense recordó la dificultad que encierra ganar ante un equipo que en casa no regala nada: “Son un gran conjunto y es una pista muy difícil de batir. En defensa nunca sabes lo que te van a hacer y en ataque juegan muy bien. Nuestras opciones de ganar pasan por ser eficaces en ataque y defender como lo estamos haciendo”.

El Rocasa Gran Canaria, quinto clasificado, ocupa el segundo puesto en la tabla de máximos goleadores con 213 aciertos y medirá fuerzas con un Atticgo BM Elche, décima plaza, que ha ganado tres partidos y encajado cinco derrotas.

Atticgo BM Elche, un rival peligroso

El conjunto que dirige Joaquín Rocamora afronta el encuentro después de dos derrotas seguidas, Elda Prestigio (18-23) como local y BM Porriño fuera de casa (27-24). También perdió ante su afición contra el Beti-Onak y el Súper Amara Bera Bera y a domicilio en Málaga. Las tres victorias llegaron ante el Caja Rural Aula Valladolid en Elche y como foráneo ante el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife y el Grafometal Sporting la Rioja.

“El objetivo es recuperar las sensaciones y la confianza de las chicas y mejorar la imagen que dimos en el último partido en casa. Somos un equipo con mucho potencial que puede ganarle a cualquiera y nos tenemos que dar cuenta de eso“, explicó el técnico del Elche, antes de deshacerse en elogios hacia el equipo grancanario: “El Rocasa vuelve a tener estabilidad y son un grupo muy bueno al que le ha venido bien la continuidad de Carlos Herrera. Además, han acertado en los fichajes firmando a jugadoras que no tenían. Creo que harán una muy buena temporada”, aventuró.

La lateral izquierdo portuguesa Carmen Figueiredo, con 32 goles, y la pivote castellonense Vanessa Rubio, con 27 tantos, son las mejores de su equipo en un apartado del juego en el que el Elche es el tercer equipo menos prolífico en ataque (172 goles).