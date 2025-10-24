El equipo quiere volver a ser el bloque eficaz y contundente de las primeras jornadas para hacerse con la cuarta victoria liguera

El Rocasa Gran Canaria busca ganar en su visita a Valladolid / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria se ha confabulado para volver al camino de la victoria este sábado, 25 de octubre, en la pista del Caja Rural Aula de Valladolid, a partir de las 18:00 horas en el pabellón Huerta del Rey. El equipo teldense quiere hacerse con la cuarta victoria liguera, la segunda a domicilio después de la lograda en la jornada inaugural en Granollers, y aspirar a escalar puestos en la clasificación.

El equipo de Las Remudas afrontará el partido con la sensible baja por lesión de una de sus mejores cañoneras, María González, pero con la lección aprendida tras los dos últimos tropiezos ligueros. Mantener la concentración durante todo el partido es una de las claves para volver a sumar de dos en dos: “Hemos entrenado bien durante la semana y estamos preparados para ganar. Debemos estar muy atentos y concentrados durante los sesenta minutos y estar siempre con opciones de puntuar”, advirtió el técnico, al tiempo que recordó la dificultad de salir airoso en una de las pistas más complicadas de la Liga: “No es nada fácil ganar, porque jugamos en una cancha en la que todos los equipos sufren para sacar algo positivo y como rival, el Valladolid defiende muy bien y practica un buen balonmano con gente joven que aporta muchas soluciones en ataque”.

La incorporación a la lista de convocados de la joven jugadora de 19 años del equipo de la División de Plata, Ada Aparicio Montesdeoca, es la gran novedad en una expedición que no ofrece mayores novedades.

Así llega cada equipo

El Rocasa Gran Canaria ocupa, actualmente, la sexta plaza con seis puntos, los mismos que el Atticgo BM Elche y el Grafometal Sporting La Rioja, mientras que el equipo pucelano está instalado en la undécima plaza con cuatro puntos, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas, convirtiéndose en el cuarto equipos menos goleador del campeonato.

Las jugadoras que dirige Salvador Puig no han saboreado la victoria en casa, donde han empatado ante el Elda Prestigio y encajado dos derrotas, frente al BM Porriño y el Beti-Onak.

Lejos de su pabellón, las vallisoletanas sumaron su única victoria en la primera jornada en Lanzarote ante el CICAR Ciudad de Arrecife, empataron en tierras malagueñas ante el Costa del Sol Málaga y encajaron la derrota, en la última jornada, en la pista del Elche.

En el apartado indvidual, Amaia González de Garibay, con 25 goles, y la joven Sandra Monteagudo, con 24 dianas, son las dos mejores artilleras de un equipo que encadena dos derrotas seguidas y cinco jornadas sin ganar.