El Rocasa Gran Canaria viaja hasta Alicante con la misión de asaltar el fortín del Elda Prestigio en un duelo de altura

El Rocasa Gran Canaria busca mantener su liderato ante el Elda Prestigio / Rocasa Gran Canaria

Un partido más para seguir liderando la tabla y aspirar a acabar en en lo más alto la liga regular. Esa es la mentalidad de un Rocasa Gran Canaria que suma la friolera de quince victorias en los últimos dieciséis partidos de la Liga Guerreras Iberdrola, una de las mejores rachas de siempre en la competición doméstica.

Después de caer derrotado en su visita al Costa del Sol Málaga hace menos de un mes, la reacción verdilla no se hizo esperar y han sido tres triunfos los que ha encadenado el equipo dirigido por Dejan Ojeda:ante Valladolid y Elche en casa y a domicilio en la siempre complicada pista del BM Porriño.

Partido vital para seguir sumando victorias

Los números no mienten y el Rocasa es el segundo mejor equipo ofensivo de la competición, junto con el Beti-Onak y solo después del Bera Bera, con una media de 25,77 goles anotados por partido. En el aspecto defensivo, las grancanarias son la segunda mejor defensa, título compartido con el Málaga, a tan solo ocho goles del Elche, con un promedio de 22,05 dianas encajadas por choque.

El Elda Prestigio se convierte en el rival a batir en la jornada 23 en un encuentro que el líder afrontará con el máximo respeto e ilusión para seguir sumando de dos en dos: “Encaramos un partido vital ante un equipo que siempre presenta muchas dificultades y al que la clasificación que ocupa no le hace justicia”, advirtió el entrenador teldense Dejan Ojeda.

Claves para lograr la victoria

El técnico del Rocasa elogió las virtudes de un rival que “atesora mucha calidad, los puestos bien cubiertos y que tiene un amplio abanico de alternativas en ataque”, antes de apuntar las claves de una hipotética victoria: “Tenemos que adaptarnos a su sistema ofensivo, estar concentradas y jugar con intensidad y personalidad, como venimos haciendo. Solo así superaremos el reto que supone ganar en Valencia”, afirmó.

Las grancanarias se desplazarán hasta Valencia con la novedad en la lista de convocadas de la brasileña Francielli Sothe.

Lulú Guerra, ex jugadora del Elda Prestigio, habló con cariño de su antiguo club: “En lo personal tengo muchos amigos allí y es un club al que le tengo mucho cariño. En lo deportivo, son un equipo muy duro de superar y que cuenta con jugadoras de alto nivel. Tenemos que sufrir, darlo todo durante los sesenta minutos, imponer nuestro juego y creer en la victoria para seguir sumando y acabar líderes la liga regular”

Elda Prestigio, buen juego sin premio en las últimas jornadas

El conjunto alicantino está instalado en la décima plaza con 16 puntos, a cinco del playoff por el título, con siete triunfos, dos empates y trece derrotas. Suma cinco jornadas sin ganar, un empate y cuatro derrotas seguidas, si bien viene de hacer un partidazo en la cancha del Bera Bera, donde cayeron por la mínima la pasada cita liguera (26-25).

Para el partido de mañana, no podrán contar con Celia Guilabert y Aitana Pastor, bajas de larga duración. La joven central madrileña Malena Valles es una de las mejores artilleras del curso con 114 goles (4ª máxima goleadora).

La entrenadora del Elda, Beatriz Escribano, calificó al Rocasa como “el equipo más regular de la Liga y el que mejor está anímicamente. Tienen una defensa durísima y una gran portería y para ganar tendremos que seguir el plan del partido, ser muy disciplinadas, dale valor al balón y no dejarnos atrapar por su ritmo de juego”.