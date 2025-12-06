ES NOTICIA

Directo
InicioDeportesBalonmano

El Rocasa Gran Canaria busca mantener el liderato en su visita al SAR Rodavigo

RTVC
RTVC

El Rocasa Gran Canaria viajará a Galicia con la misión de conservar el primer puesto de la División de Honor Plata

Rocasa Gran Canaria
El Rocasa Gran Canaria busca mantener el liderato en su visita al SAR Rodavigo / Rocasa Gran Canaria

Este sábado el Rocasa Gran Canaria viajará hasta Galicia para medirse al SAR Rodavigo a las 17:45 horas, con la mente puesta en conservar el primer puesto, de la Liga de balonmano de la División de Honor Plata, grupo A, donde militan los equipos canarios de categoría femenina.

Las grancanarias suman 18 puntos y no quieren sorpresas en este desplazamiento hasta Galicia, porque por detrás tiene a dos puntos de distancias tanto al Leganés como al Cañiza con 16 puntos.

El Rocasa es consciente que acude a una cancha donde el Rodavigo ha perdido varios puntos. Las gallegas van novenas con 8 puntos, en una jornada donde las grancanarias se estan jugado el primer puesto de la clasificación.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Comienza el FC Barcelona vs Costa Adeje Tenerife

El Perdoma busca su ansiada primera victoria en la División de Honor Plata

El puente deja una ocupación en algunas islas que ronda el 85%

El Romade busca romper su mala racha ante un Cañiza que aspira al liderato

Deportivo Alavés vs Real Sociedad: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025