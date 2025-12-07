El Rocasa Gran Canaria baja a la tercera posición en la División de Honor Plata femenina tras un ajustado 28-26 en Vigo

El Rocasa Gran Canaria cae ante el SAR Rodavigo y pierde el liderato / Rocasa Gran Canaria

Al perder ante el SAR Rodavigo (28-26) el Rocasa Gran Canaria se deja atrás el primer puesto, en partido correspondiente a la decimoprimera jornada en la Liga de balonmano de la División de Honor Plata femenina.

Las grancanarias caen hasta la tercera posición, pero se mantienen con 18 puntos empatadas con el Leganés (primero) y Cañiza (segundo).

La primera parte resulto igualada, con continuos empates, sin que ninguno de los dos equipos pudiera irse en el marcador. Al descanso el electrónico reflejaba un empate a trece goles.

Las grancanarias continuaron firmes tras la reanudación, ante un cuadro gallego que tampoco bajo los brazos, de ahí los empates a 14, 15 y 16 goles. Faltando dos minutos para el final, el Rodavigo que ganaba de dos goles (28-24), se vio sorprendido por la reacción de las grancanarias, quienes se acercaron en el marcador merced a los tantos de María y Yassira, pero insuficientes para conseguir el milagro, ante un cuadró vigués que termino superando a las grancanarias (28-26).

En el Rocasa Ana Medina autora de seis goles, y Lucia con nueve en las filas gallegas, fueron las máximas anotadoras del partido.