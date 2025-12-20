El Rocasa Gran Canaria quiere cerrar el año con victoria ante el CB Zonzamas Lanzarote

El Rocasa Gran Canaria, tercer clasificado de la Liga Iberdrola, buscará cerrar el año con la séptima victoria consecutiva ante el Zonzamas Lanzarote

Con la Liga Guerreras Iberdrola entrando en su ecuador, el Rocasa Gran Canaria afronta este domingo un compromiso muy especial con la disputa del derbi canario ante el CB Zonzamas Plus Car Lanzarote, correspondiente a la 13ª jornada del campeonato, última de la primera vuelta.

El conjunto teldense regresa a la competición liguera tras el parón mundialista para medirse a un rival regional en el Pabellón Insular Antonio Moreno, en un encuentro que ha sido designado como partido estrella de la jornada y que será retransmitido en directo por Teledeporte, lo que añade un aliciente extra a una cita ya de por sí especial.

Un Rocasa sólido y en racha

El Rocasa Gran Canaria atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo amarillo llega al derbi instalado en la tercera posición de la clasificación, con 18 puntos, y en una racha de seis victorias consecutivas, que le han permitido consolidarse en la zona noble de la tabla y mirar con ambición el tramo final de la primera vuelta.

El conjunto grancanario no conoce la derrota desde el pasado 11 de octubre, cuando cayó ante el Costa del Sol Málaga, encadenando desde entonces una serie de resultados positivos que reflejan la solidez y madurez del grupo. La última de esas victorias llegó el pasado fin de semana con un convincente triunfo a domicilio ante el CBM Morvedre (17-28).

En el plano individual, el Rocasa cuenta con una de las grandes referencias ofensivas de la Liga Guerreras Iberdrola, la internacional brasileña Larissa da Silva, máxima goleadora del equipo con 51 tantos, liderando un ataque que destaca por su ritmo, experiencia y eficacia.

Cambios en el banquillo pero sin perder identidad

En las últimas semanas, el club ha vivido un cambio en el banquillo tras la renuncia de Carlos Herrera por motivos personales, asumiendo la dirección del equipo Dejan Ojeda, hasta entonces segundo entrenador. Un relevo que ha tenido continuidad en el rendimiento, manteniendo la línea competitiva y la identidad del equipo en este segundo partido de Ojeda como máximo responsable técnico.

Dejan Ojeda, en los prolegómenos del partido, reconoció la necesidad de ambos equipos de luchar por los dos puntos. Aun así, dejó claro que a pesar de ser un derbi, el equipo afrontará el partido como cualquier otro reconociendo además las complicaciones que trae enfrentar a un equipo como el Zonzamas Pluscar Lanzarote.

El CB Zonzamas, orgullo y carácter en el derbi

El CB Zonzamas Plus Car Lanzarote llega al derbi en un momento delicado de la temporada, tras la dura derrota sufrida ante el AtticGo BM Elche, y ocupa actualmente la zona baja de la clasificación, con 4 puntos, después de sumar dos victorias en lo que va de campeonato.

Pese a la situación clasificatoria, el conjunto lanzaroteño afronta el choque con la motivación añadida que siempre supone un derbi regional y con el objetivo de cerrar la primera vuelta con una reacción, apoyándose en el carácter competitivo que ha mostrado en encuentros ante rivales de la zona alta.

El técnico visitante, Juan Rivera, ha destacado durante la semana la capacidad de su equipo para crecer ante los conjuntos más fuertes y confía en que el contexto especial del derbi permita ver una versión más intensa y competitiva de las batateras.

Un derbi para cerrar la primera vuelta

El encuentro se presenta como una oportunidad para el Rocasa de cerrar la primera vuelta afianzado en el podio de la Liga Guerreras Iberdrola, en un escenario exigente y con la atención mediática que supone la retransmisión televisiva. El partido se disputará este domingo 21 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Pabellón Insular Antonio Moreno.