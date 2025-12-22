El Rocasa Gran Canaria remonta ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote por 25-21 y logra su séptimo triunfo consecutivo

El Rocasa Gran Canaria remonta ante el CB Zonzamas Lanzarote / Rocasa Gran Canaria

Este domingo el Rocasa Gran Canaria logró su séptimo triunfo consecutivo en la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse en el derbi canario ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote por 25-21, con remontada incluida.

El conjunto teldense iguala así la mejor racha de inicio liguero de su historia reciente, que ya logró en la temporada 2022-2023, y se consolida en la tercera posición de la tabla clasificatoria al término de 2025, con 20 puntos.

Igualdad al final de la primera parte

El equipo local tuvo que emplearse a fondo en el Pabellón Insular Antonio Moreno ante el conjunto lanzaroteño, que firmó un parcial de 0-3 y llegó a ampliar su ventaja hasta el 1-5.

Tras un tiempo muerto, el Rocasa Gran Canaria comenzó a crecer desde la defensa y encontró en la portería de Lourdes ‘Lulú’ Guerra un apoyo fundamental, con varias intervenciones consecutivas que permitieron a las anfitrionas recortar diferencias y ganar confianza.

La aportación ofensiva de Linnea Sundholm y Larissa da Silva, junto a una mejora en la circulación de balón, equilibró progresivamente el encuentro, y la propia guardameta local se sumó a la reacción anotando desde su portería para establecer el empate, antes de que Eider Poles firmara el 11-11 con el que se llegó al descanso.

Segunda parte decisiva

La segunda mitad mantuvo un ritmo elevado y una igualdad máxima, con constantes alternativas en el marcador. El Zonzamas Plus Car Lanzarote, liderado por Marie Louis y las hermanas Roger, logró igualar el encuentro en varias ocasiones, alcanzando empates como el 15-15, y manteniendo la tensión sobre la pista.

Fue mediado el segundo periodo cuando el conjunto dirigido por Dejan Ojeda ajustó su defensa, apostó por un ritmo de juego más pausado y comenzó a abrir pequeñas ventajas gracias a la eficacia ofensiva de María González, Larissa da Silva y Almudena Rodríguez. En los minutos finales, el Rocasa Gran Canaria gestionó con madurez su ventaja, ampliándola progresivamente hasta alcanzar la máxima diferencia del encuentro (25-21), resultado con el que se cerró un vibrante derbi canario.