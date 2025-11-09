El Rocasa Gran Canaria mantiene su tercera plaza al derrotar este domingo en Tenerife al Perdoma, último clasificado por 22-27

El Rocasa Gran Canaria se impuso en Tenerife al colista Perdoma / Rocasa Gran Canaria

El Perdoma, último clasificado, perdió este domingo en casa ante el Rocasa Gran Canaria que mantiene su tercera plaza (22-27), en partido correspondiente a la séptima jornada de la División de Honor Plata femenina, grupo A, donde militan los equipos canarios de balonmano.

En el pabellón Celestino Hernández del municipio tinerfeño de La Orotava, el Perdoma vendió cara su derrota ante el Rocasa, en un partido de los que hacen afición.

Las locales tuvieron en todo momento el apoyo de sus aficionados, quienes con sus ánimos motivaron a sus jugadoras frente a un rival que tuvo que emplearse para llevarse la victoria en el segundo tiempo.

En la primera parte el Perdoma trato de tú a tú al Rocasa; (7-7) en el minuto 15, (10-10) en el minuto 20 y (11-16) al descanso, en el minuto 30.

En la segunda parte el Rocasa apretó y fruto de sus acciones comenzó a irse poco a poco en el marcador; (14-18) en el minuto 40, (17-23) en el minuto 50 y (20-15) en el minuto 55.

Las tinerfeñas no se vinieron abajo, y pese a ir a remolque nunca bajaron los brazos, ante un rival mucho mejor en la cancha, que terminó llevándose el triunfo por cinco goles de diferencia (22-27).

El Perdoma con este revés continúa con cero puntos tras esta séptima jornada en el último puesto sin salir de la zona de descenso.

Las grancanarias del Rocasa con este quinto triunfo en la Liga suman 12 puntos, sin perder de vista a Cañiza y Getasur con 14 puntos, y que están frente de la clasificación.