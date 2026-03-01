El Rocasa Gran Canaria vence en Galicia al BM Porriño en una pista donde no ganaba desde 2021 y se mantiene una semana más en la cima (18-20)

El Rocasa Gran Canaria se reafirma en el liderato de la Liga Guerreras Iberdrola ante el BM Porriño / Rocasa Gran Canaria

Tras la sólida victoria cosechada la pasada jornada en el Pabellón Insular Antonio Moreno ante el Caja Rural Aula Valladolid, el Rocasa Gran Canaria puso rumbo a Galicia para afrontar la vigésimo primera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, en un exigente compromiso frente al Conservas Orbe Zendal BM Porriño en el Pavillón Municipal de O Porriño, una de las pistas más complejas del campeonato.

Solidez grancanaria antes del descanso

El encuentro no pudo comenzar mejor para los intereses del conjunto grancanario. Desde el pitido inicial, las de Dejan Ojeda impusieron un ritmo alto, con una defensa muy adelantada y solidaria que dificultó la circulación ofensiva de las gallegas. La eficacia en las transiciones y la inspiración de Martina Lang en los primeros compases permitieron al Rocasa firmar un contundente parcial de 0-5 en apenas siete minutos, obligando al técnico local a detener el choque para frenar la sangría.

Lejos de relajarse, el conjunto teldense amplió la ventaja hasta el 0-6, mostrando una notable fluidez ofensiva y una excelente lectura de las situaciones de superioridad. Sin embargo, el Porriño reaccionó empujado por su afición, ajustó su defensa y comenzó a encontrar soluciones en ataque para reducir distancias. El marcador se estrechó hasta el 3-6, en un tramo en el que las intervenciones de Silvia Navarro bajo palos resultaron determinantes para sostener la renta visitante.

El intercambio de golpes se intensificó mediado el primer periodo. Las exclusiones comenzaron a marcar el ritmo del encuentro, con sanciones en ambos bandos que obligaron a constantes ajustes tácticos. Pese a algunos momentos de inferioridad numérica y a la reacción local, el Rocasa supo mantener la calma, moviendo el balón con paciencia y aprovechando los espacios generados para volver a abrir brecha. Un tramo final muy serio permitió a las grancanarias marcharse al descanso con una ventaja sólida (6-11), fruto del equilibrio entre contundencia defensiva y acierto ofensivo.

Final de infarto en Porriño

Tras el paso por vestuarios, el guion cambió por completo. El Porriño salió decidido a recortar diferencias y firmó un parcial de 3-0 en los primeros minutos que encendió el ambiente en la grada y redujo la distancia hasta el 9-11. Las locales elevaron la intensidad defensiva y aprovecharon algunas imprecisiones del Rocasa, que atravesó entonces su momento más delicado del encuentro. Dejan Ojeda solicitó tiempo muerto en busca de serenidad y orden en el juego ofensivo.

El parón permitió recomponer al equipo isleño, que volvió a encontrar soluciones en ataque gracias a la aportación de Eider Poles, Larissa Nascimento y María Victoria de Oliveira. No obstante, el choque entró en una fase de máxima igualdad, con exclusiones que condicionaron ambos lados de la pista y un marcador que se movía en márgenes mínimos. El Porriño logró situarse a un solo tanto, elevando la tensión en un tramo final vibrante.

Con 15-16 en el luminoso, cada posesión adquirió un valor decisivo. El Rocasa dio un paso al frente en defensa, cerrando líneas de pase y forzando lanzamientos forzados, mientras que en ataque supo seleccionar mejor sus opciones para recuperar una renta de dos goles. El intercambio se mantuvo hasta el 17-18, momento en el que la sangre fría y la experiencia marcaron la diferencia.

A falta de poco más de un minuto, tras un tiempo muerto solicitado por el conjunto local, un robo de balón culminado por Martina Lang desde campo propio supuso el 17-20 que prácticamente sentenciaba el encuentro. El Porriño aún tuvo tiempo de anotar el 18-20 definitivo, pero los dos puntos ya tenían destino grancanario.

Paso firme en la clasificación

Martina Lang fue la máxima goleadora del Rocasa con cinco tantos, liderando a su equipo en los momentos más determinantes de un partido exigente y de gran desgaste físico. Con este triunfo, el conjunto de Las Remudas rompe su sequía de victorias en O Porriño desde 2021 y continúa firme en la pelea por los puestos de privilegio de la clasificación.