El Rocasa Gran Canaria ve truncada su histórica racha ante el Costa del Sol Málaga

El Rocasa Gran Canaria ve frenada su impresionante trayectoria ante un sólido Costa del Sol Málaga por 26-20 aunque sigue en el primer puesto

Tras la victoria de oro lograda el pasado sábado en el Pabellón Insular Antonio Moreno frente al Beti Onak, el Rocasa Gran Canaria puso rumbo a tierras malagueñas para afrontar la jornada 19 de la Liga Guerreras Iberdrola, en un compromiso de máxima exigencia ante el Costa del Sol Málaga, uno de los conjuntos más sólidos del campeonato para seguir enganchadas al liderato.

Máxima igualdad en la primera mitad

Desde el pitido inicial, ambos equipos mostraron una alta intensidad, entrando rápidamente en ritmo de partido y dejando claro que cada acción tendría un alto coste. Sin embargo, fueron las defensas las que se impusieron en los primeros compases, cerrando espacios, forzando errores y provocando que el marcador no se moviera durante los primeros cinco minutos de juego. La igualdad era máxima, con ataques largos y trabajados, hasta que Isa Medeiros rompió la sequía al aprovechar un rechace que terminó convirtiéndose en el primer tanto del choque. Ese gol inauguró un duelo de alto voltaje que, por momentos, evocaba los intensos enfrentamientos europeos protagonizados por ambos conjuntos en temporadas recientes.

Con el paso de los minutos, el Costa del Sol Málaga comenzó a encontrar mayor fluidez en su juego ofensivo, apoyado en la experiencia de Almudena Rodríguez y el dinamismo de Estela Doiro, dos piezas fundamentales en la construcción del ataque local. Aun así, el Rocasa Gran Canaria se mantuvo firme, mostrando solidez defensiva y una notable capacidad de sacrificio que le permitió resistir el empuje malagueño durante buena parte del primer periodo. El equilibrio se mantuvo hasta mediado el primer acto, momento en el que las locales aprovecharon una exclusión para abrir una pequeña brecha y situarse tres tantos arriba (12-9), obligando a Dejan Ojeda a solicitar un tiempo muerto en busca de ajustes tácticos y mayor claridad en ataque.

La pausa surtió el efecto deseado en el conjunto grancanario, que regresó a la pista con mayor determinación y precisión en sus acciones ofensivas. La reacción fue inmediata, con un Rocasa más agresivo en defensa y paciente en la circulación de balón, logrando acortar progresivamente la desventaja hasta situarse a un solo gol. El tramo final del primer tiempo estuvo marcado por la tensión y la igualdad, con ambos equipos peleando cada posesión, hasta que el marcador quedó fijado en 12-11 al descanso, tras un penalti detenido en los instantes finales que mantuvo intactas las opciones visitantes de cara a la segunda mitad.

Esfuerzo del Rocasa hasta el último minuto

Tras el paso por vestuarios, el Costa del Sol Málaga salió a la pista con una marcha más, imprimiendo un ritmo vertiginoso que sorprendió al Rocasa Gran Canaria. El conjunto local firmó un parcial de 4-1 en los primeros minutos, apoyado en una defensa muy compacta y en las intervenciones de Merche Castellanos, decisiva bajo palos y auténtico muro para las atacantes teldenses. La ventaja se amplió hasta el 20-14, reflejando el momento más delicado para las visitantes, que se vieron obligadas a remar contracorriente ante un rival crecido, sólido en ambos lados de la cancha y respaldado por su afición.

Pese a las dificultades y al desgaste acumulado, el Rocasa Gran Canaria no perdió la cara al partido en ningún momento, manteniendo su espíritu competitivo y su lucha constante. María González asumió protagonismo en ataque, buscando soluciones en situaciones complejas, mientras que Lulu Guerra sostuvo al equipo con varias intervenciones de mérito que evitaron una diferencia aún mayor. No obstante, cada intento de remontada se encontraba con la férrea defensa malagueña y con una inspirada Castellanos, que frustraba una y otra vez las opciones de acercamiento en el marcador, especialmente en los momentos clave del tramo final.

En los últimos minutos, el empuje de la grada del Pabellón José Luis Pérez Canca terminó de impulsar al Costa del Sol Málaga, que supo gestionar su ventaja con madurez y eficacia para cerrar el encuentro sin sobresaltos. El definitivo 26-20 reflejó el esfuerzo de ambos equipos en un choque intenso, físico y muy disputado, en el que el Rocasa Gran Canaria compitió con orgullo hasta el último instante. La máxima goleadora del conjunto teldense fue María Zaldúa, con seis tantos, en un partido que ya invita a centrar la mirada en el próximo compromiso liguero.