El Rocasa Gran Canaria viaja a la exigente pista del BM Porriño con el objetivo de mantener el liderato y romper una racha de más de cuatro años sin ganar allí

El Rocasa Gran Canaria viaja a Pontevedra en busca de una victoria ante el BM Porriño / Rocasa Gran Canaria

Asaltar el siempre complicado pabellón municipal de Porriño es el próximo desafío de un Rocasa Gran Canaria que se sobrepuso a la derrota en Málaga, hace dos semanas, para volver a subirse a la ola buena con un triunfo de raza ante el Valladolid en Telde.

El lider de la Liga Guerreras Iberdrola es sabedor de la dificultad que encierra conquistar los dos puntos en una pista tradicionalmente adversa, donde no ganan desde la temporada 2020/2021.

Aun así, las jugadoras que dirige Dejan Ojeda se han propuesto romper moldes y sumar la decimocuarta victoria en quince partidos ante un rival al que ya superaron, hasta en dos ocasiones, en la pretemporada, una de ellas en Pontevedra, y al que también derrotaron en la primera vuelta en el Antonio Moreno (25-20).

El Rocasa aspira a llegar a la Copa de la Reina, que se celebrará en San Sebastián del 8 al 10 de mayo, con las mejores sensaciones posibles antes de regresar a la competición el 14 de marzo recibiendo en Las Remudas al Atticgo Elche.

Un rival duro en su casa

Así, el técnico teldense recordó lo difícil que es ganar en O Porriño: “Hace más de cuatro temporadas que no ganamos allí y viajamos con la idea de lograr los dos puntos para seguir mejorando como equipo y estar, una semana más, en lo más alto de la tabla”, explicó Ojeda, al tiempo que enfatizó en las claves de un partido de altos vuelos: “Es un equipo muy regular y en su casa son muy difícil de superar y, sin duda, será un doble reto ganar allí”.

Dejan Ojeda, tuvo palabras de elogio hacia su homólogo en el banquillo gallego: “Ismael Martínez es un auténtico estratega del balonmano”, dijo, y adelantó la necesidad de “manejar los tiempos del partido y ser el equipo que estamos siendo durante toda la campaña. Solo así podemos aspirar a sumar los dos puntos”.

BM Porriño, cuatro jornadas sin conocer la victoria

El Conservas Orbe Zendal BM Porriño ocupa la sexta plaza con veintitrés puntos, producto de diez victorias, tres empates y siete derrotas. El equipo gallego encadena cuatro jornadas sin ganar, dos derrotas y dos empates, y viene de perder en Elche en la última jornada (22-18). Su último triunfo tuvo lugar el 21 de enero en casa ante el Beti-Onak por la mínima (23-22).

Como local, el BM Porriño ha ganado seis partidos, empatado uno (Valladolid) y perdido tres, ante los equipos de la zona noble; Málaga, Guardés y Bera Bera.

Ismael Martínez, máximo responsable técnico del cuadro pontevedrés, calificó el choque de “muy complejo ante un equipo que está haciendo una gran temporada. El Rocasa tiene mucho gol en todas sus líneas, un gran sistema defensivo y una portería muy determinante”.

Para el veterano entrenador, “tenemos que dar nuestra mejor versión para sumar en casa, donde tenemos que hacernos fuertes. Estamos en un proceso de cambio de roles, de cambio de modelo, aunque no dejamos de ser competitivas en todos los partidos y esa es la línea a seguir”.

El BM Porriño perdió hace escasas fechas a una de sus jugadoras más decisivas, la lateral ibicenca Paulina Pérez Buforn, quien fichó por el CSM Targu Jiu de Rumanía, ytiene en la central argentina Carolina Bono a una de sus mejores jugadoras, si bien anunció que dejará el club al final de la presente temporada, tras cinco años de éxitos.