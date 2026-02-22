El Rocasa Gran Canaria vuelve a la senda de la victoria tras superar al Caja Rural Aula Valladolid

El Rocasa Gran Canaria se rehace del último traspiés con una trabajada victoria ante el Caja Rural Aula Valladolid para seguir comandando la Liga Guerreras Iberdrola (35-28)

El líder, el Rocasa Gran Canaria, recuperó la sonrisa y regresó a la senda del triunfo tras imponerse al Caja Rural Aula Valladolid en un encuentro exigente que puso a prueba la solidez del líder. Después de la derrota de la pasada jornada, el equipo dirigido por Dejan Ojeda supo reaccionar con carácter para sumar dos puntos de gran valor y mantener el liderato de la Liga Guerreras Iberdrola.

Golpe de autoridad del líder

El conjunto teldense comenzó mandando en el marcador con los tantos de Almudena Rodríguez y el acierto en transición, pero el equipo vallisoletano respondió con personalidad y aprovechó varias superioridades para mantenerse en partido. La igualdad fue máxima durante toda la primera mitad, con intercambios constantes y un rival que incluso llegó a colocarse por delante (11-12). Sin embargo, el Rocasa supo recomponerse en los minutos finales antes del descanso y, con el impulso de su afición, enlazó varias acciones positivas que le permitieron marcharse al intermedio con ventaja (17-15).

Tras la reanudación, el Caja Rural Aula Valladolid logró igualar el marcador (18-18), obligando al Rocasa a elevar de nuevo su nivel competitivo. La respuesta local no se hizo esperar. Con una determinante Larissa da Silva, referente ofensiva en los momentos clave, el acierto de María Zaldúa y la aportación de Almudena Rodríguez, junto a las intervenciones decisivas de Lulu Guerra bajo palos, el conjunto grancanario volvió a abrir brecha en el electrónico. El conjunto pucelano, liderado principalmente por Polina Gorbatsjova, trató de mantenerse en partido, pero sin poder frenar el crecimiento del Rocasa.

En el tramo final, el Rocasa Gran Canaria gestionó su ventaja con madurez, controló el ritmo del juego y castigó las imprecisiones de un rival que no dejó de competir. El apoyo constante de la afición del Antonio Moreno resultó fundamental en los momentos de mayor exigencia, empujando al equipo hacia una victoria que terminó de certificarse con el definitivo 35-28.

Victoria que consolida el liderato

Este triunfo permite al Rocasa Gran Canaria consolidarse una jornada más al frente de la clasificación y alcanzar los 32 puntos, en una lucha por el liderato que se mantiene muy ajustada tras la victoria del Bera Bera, que se sitúa a tan solo uno. El conjunto teldense reafirma así su fortaleza en casa y su capacidad de reacción para seguir comandando la Liga Guerreras Iberdrola en el tramo decisivo de la temporada.