La circulación en Rodalies quedó suspendida en dos ocasiones por una incidencia informática de ADIF mientras se investiga si pudo tratarse de un sabotaje o ciberataque

Rodalies sufre dos interrupciones totales del servicio por un fallo en el sistema de control de Adif. EFE

Cataluña ha vuelto a vivir este lunes una jornada de graves problemas de movilidad después de que el servicio de Rodalies se haya detenido por completo en dos ocasiones a primera hora de la mañana a causa de un fallo informático en el centro de control de Adif en Barcelona.

La circulación había arrancado a las 06:00 horas con la previsión de recuperar los principales corredores ferroviarios y dar cobertura a cerca del 87 % de los usuarios, pero apenas media hora después Renfe anunciaba la suspensión total del servicio. Aunque la incidencia se dio por resuelta poco después, el sistema volvió a fallar minutos más tarde, lo que obligó a un nuevo parón hasta alrededor de las 07:35 horas.

Según Renfe, el problema provocó “alteraciones generalizadas” en la red, con cancelaciones y retrasos, en una situación comparable a la caída del sistema de semáforos de una gran ciudad. La falta de trenes ha vuelto a generar indignación entre los viajeros y ha tenido un impacto directo en la circulación viaria, con hasta 15 kilómetros de retenciones en los accesos a Barcelona.

Posible ciberataque

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que se investigan las causas del fallo sin descartar ninguna hipótesis, incluido un posible ciberataque, al haberse producido dos caídas en muy poco tiempo. Desde Adif han insistido en que la prioridad ha sido la seguridad y han admitido que todavía no se conoce el origen de la incidencia.

Ante el nuevo episodio de caos ferroviario, el Govern ha exigido soluciones inmediatas a Adif y Renfe y ha pedido a la ciudadanía que teletrabaje si es posible, mientras se intenta restablecer la normalidad en un servicio que arrastra una de sus peores crisis de los últimos años.