El Romade visita Pontevedra necesitadas de puntos tras dos derrotas seguidas, mientras el Cañiza confía en hacerse fuerte en casa para volver a la cima

El Romade busca romper su mala racha ante un Cañiza que aspira al liderato / Romade Gran Canaria

Este sábado a las 19:00 horas el Romade de Gran Canaria, séptimo, visita al Cañiza de Pontevedra, tercero en la tabla, en la Liga de balonmano de la División de Honor Plata, grupo A, donde militan los equipos canarios de categoría femenina. El enfrentamiento tendrá en juego dos puntos de oro para ambos conjuntos.

Las grancanarias acumulan dos derrotas consecutivas ante el Sanse de Madrid fuera de casa (39-25) y dentro frente al Balonmano Fuentes Carrionas (31-33), de ahí la necesidad de sumar los dos puntos en este partido.

Por su lado el Cañiza no quiere más sorpresas, y querrá ante sus propios aficionados recuperar el liderato, después de su derrota la pasada semana ante el Rocasa Gran Canaria (34-28).