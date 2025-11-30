El Romade Gran Canaria luchó hasta el final y, pese al empuje, no pudieron remontar el 31-33 ante el conjunto palentino

El Romade cae por la mínima en casa ante el Fuentes Carrionas

El club de balonmano Romade de Gran Canaria no pudo aprovechar su condición de local y cayó por 31-33 ante el Club Deportivo Balonmano Fuentes Carrionas en esta décima jornada de la División de Honor Plata Femenina de balonmano Grupo A. Las jugadoras dirigidas por Roberto Santana pelearon hasta el final donde mantuvieron opciones hasta el último minuto para lograr el empate.

Al descanso ganaban las jugadoras de Palencia (15-19) y en la segunda parte el Romade perdía de tres goles a falta de dos minutos para el final, pero el gol de Sofia a falta de un minuto les dio alas a las grancanarias, para intentar mejorar el resultado, y pese a sus esfuerzos no pudieron evitar la derrota (31-33).

En las filas del Romade destacaron por su capacidad goleadora Marta Siños (10), Haridian (7) y Jezabel (5). Por las visitantes Andrea fue la máxima goleadora de su equipo con 8 tantos.