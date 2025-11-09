El Romade de Gran Canaria dominó de principio a fin, con un 24-35 final, y dejó sin opciones al conjunto gallego

El Romade de Gran Canaria arrasa en Porriño y se colocan sextas / Club Balonmano Porriño

En la séptima jornada de la División de Honor Plata femenina, grupo A, donde militan los equipos canarios de balonmano. El Romade de Gran Canaria logró una contundente victoria a domicilio frente al Porriño (24-35).

El Romade de Gran Canaria no tuvo ningún problema para traerse la victoria del pabellón municipal de Porriño en Pontevedra. Destacaron las actuaciones de Marta, máxima goleadora y de Jezabel y Haridian.

El Romade con estos dos nuevos puntos se sitúa sexto, frenando al Porriño que baja a la octava posición.

Las grancanarias dominaron el encuentro desde el inicio, con un claro 10-18 al descanso. Destacan en las filas del Romade los 12 goles que anotó su jugadora Marta, y los 7 que marcaron tanto Jezabel como Haridian, quienes contribuyeron al triunfo del Romade. En las filas del Porriño Iria con 6 goles fue la máxima goleadora del cuadro gallego.