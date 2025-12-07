Las gallegas se impusieron por 33-30 en un partido intenso, dejando al Romade Gran Canaria en la novena posición

El Romade Gran Canaria cae ante el Cañiza en un duelo muy igualado / Romade Gran Canaria

El Romade de Gran Canaria perdió en Pontevedra ante el Cañiza (33-30), en el partido correspondiente a la decimoprimera jornada en la Liga de balonmano de la División de Honor Plata femenina.

La primera mitad estuvo equilibrada, donde los dos equipos lucharon lo suyo por ponerse por delante en el marcador. Las gallegas lograron retirarse al descanso con la ventaja de un gol (16-15).

En la segunda mitad el Cañiza al estar jugándose el primer puesto, tomó la iniciativa en el marcador, para meterles el miedo en el cuerpo a las grancanarias, aun así, el Rocasa no se rindió y lo intento hasta el final, pero sin suerte.

El Cañiza se queda en el segundo lugar tras esta victoria, con los mismos puntos que el Leganés y Rocasa. El equipo grancanario, tras encajar en este desplazamiento su quinta derrota de la temporada, se queda noveno.