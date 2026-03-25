El especial de la Radio Canaria se emite este jueves a las 15:00 horas durante la celebración de «FP Canarias: Innovación y Talento”

Imagen de ‘Canarias Skills’ en 2025, evento protagonizado por estudiantes de FP y en el que también participó ‘Roscas y Cotufas’.

La Radio Canaria desplaza este jueves 26 de marzo al equipo del programa ‘Roscas y Cotufas’ a las jornadas «FP Canarias: Innovación y Talento» para ofrecer una edición especial dedicada al futuro de la Formación Profesional. El Palacio de Congresos ExpoMeloneras, en el sur de Gran Canaria, será el escenario de esta cobertura en directo con la que la radio pública vuelve a implicarse en el desarrollo educativo y profesional de la juventud canaria, tal como ha hecho en ediciones anteriores a través de este encuentro de referencia.

Entre las 15:00 y las 18:00 horas, Andrea Pérez conducirá este espacio orientado a conectar el potencial de los estudiantes con las necesidades reales del mercado laboral en las Islas. Durante la emisión, el programa charlará con el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesional del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Machado, para analizar el avance de estas enseñanzas, además de dar voz al alumnado de los Centros de FP y a las empresas que participan en la cita para compartir sus proyectos de éxito.

El especial de ‘Roscas y Cotufas’ dará a conocer gran parte de las iniciativas presentadas por los Centros de FP de Canarias, con especial atención a áreas estratégicas como la economía azul, la transición ecológica, la salud, el bienestar y la industria. Además, la Radio Canaria pondrá el foco en las charlas que se ofrecerán durante esta cita y que marcan la vanguardia del sector de la formación, destacando la ponencia sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en la Formación Profesional y la importancia de la transferencia de conocimiento entre el aula y la empresa.

Uno de los momentos de Canarias Skills 2025.

Conexión directa con el futuro laboral

Estas jornadas se presentan como un punto de encuentro esencial para estudiantes y empresas, donde la FP se consolida como un puente real para el acceso al empleo en el Archipiélago. La radio autonómica permitirá a los oyentes descubrir una oferta formativa que no deja de crecer y que apuesta por la formación práctica para mejorar la competitividad del tejido productivo canario.

Con su participación, la Radio Canaria cumple con su vocación de servicio público al visibilizar el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes de Formación Profesional que, desde hoy, ya están trabajando en los proyectos que podrían definir el territorio y la economía de las Islas en los próximos años.