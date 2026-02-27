Un duelo decisivo que podrá seguirse este sábado en directo a través de Canarias Play y el canal de Deportes de YouTube, y el domingo en ‘Terrero y gloria’ de Televisión Canaria

RadioTelevisión Canaria se vuelca este fin de semana con la gran Final de la Liga CaixaBank de Tenerife 2026 de Segunda Categoría. Un encuentro decisivo que se podrá seguir en directo el sábado 28 de febrero, a partir de las 21:15 horas, a través de Canarias Play y el canal de Deportes de YouTube de TVC, con una cobertura especial en los medios digitales de la casa.

La gran cita enfrentará al Unión Tijarafe Guanche y al CL Chijafe, desde el Terrero Mariano Díaz de Tasagaya, en el municipio de Güímar.

Al día siguiente, el domingo 1 de marzo, la luchada se volverá a emitir en el canal TDT de Televisión Canaria a las 17:55 horas, dentro de la emisión habitual de ‘Terrero y gloria’.

La narración estará a cargo de Willy Rodríguez Calero, acompañado en los comentarios por David Yanes. A pie de arena, con el micrófono inalámbrico y recogiendo las primeras impresiones de los protagonistas, estará Jorge Benítez.

Duelo entre los dos grandes de la temporada

Sobre la arena se enfrentarán el Unión Tijarafe Guanche de Santa Úrsula y el CL Chijafe, de Valle de San Lorenzo, Arona, los dos mejores equipos de la competición.

El conjunto norteño llega como líder indiscutible, con una racha de 16 victorias consecutivas y sin una sola derrota en toda la Liga. Entre sus referentes destacan el puntal “C” Nicolás Rodríguez y el destacado “B” Ángel Jiménez “Palmerito”, uno de los luchadores más en forma del momento.

Enfrente, el Chijafe buscará romper los pronósticos apoyado en la potencia de su puntal “C” Isael Rodríguez, actual campeón de Canarias de Segunda Categoría, junto al destacado “B” Juan Daniel Rodríguez.

En directo desde la arena

Para esta final, RadioTelevisión Canaria ha preparado una cobertura a la altura de la ocasión. ‘Terrero y Gloria’ instalará un set desde la propia arena del terrero de Güímar, por donde pasarán aficionados, luchadores y equipo técnico.

La retransmisión contará con una previa especial con reportajes, estadísticas y las impresiones de los protagonistas antes del encuentro. Durante y después de la final, el equipo ofrecerá el análisis completo desde todos los ángulos.

Con este despliegue técnico y humano, RadioTelevisión Canaria reafirma su compromiso con la lucha canaria y con la difusión de las grandes citas del deporte vernáculo, acercando a todos los hogares una final que promete intensidad, emoción y espectáculo hasta la última agarrada. La gran Final de la Liga CaixaBank de Tenerife 2026 de Segunda Categoría será, así, una celebración de nuestra identidad deportiva y una nueva oportunidad para vivir desde dentro la pasión que se respira en cada terrero de las Islas.