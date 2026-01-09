El especial duplicó la audiencia media de los jueves y superó la media diaria de Televisión Canaria, con un 7,9% de cuota

Un análisis informativo sin precedentes, con conexiones en directo desde Washington, Nueva York, Caracas, Madrid y la frontera entre Colombia y Venezuela, además de una mesa de debate con voces expertas del periodismo canario

La liberación de presos políticos, entre ellos el periodista canario Miguel Moreno,el papel de Estados Unidos, la legitimidad de la intervención internacional y las posibilidades reales de una transición en Venezuela marcaron el pulso del debate

RadioTelevisión Canaria volvió a consolidarse en la noche de este jueves como referente informativo en Canarias con el programa especial “Venezuela, a debate”, presentado por Mayer Trujillo y emitido de forma simultánea en la televisión y la radio públicas, así como en los medios digitales del grupo.

El especial, que reunió a periodistas, corresponsales en distintos puntos de América y expertos en política venezolana, logró destacar en una noche especialmente competitiva y en plena franja de prime time, situándose entre los tres contenidos más seguidos de la noche en Canarias. El espacio anotó un 7,9% de cuota de pantalla y una media de 32.000 espectadores, duplicando la audiencia media de los jueves y superando la media diaria del canal.

Durante dos horas de emisión en directo, RTVC ofreció un exhaustivo análisis informativo sobre la situación que vive Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, con un formato multiplataforma emitido de manera simultánea en Televisión Canaria, La Radio Canaria y rtvc.es.

Abrir las cárceles como primer paso democrático

Los periodistas Francisco Pomares, Lourdes Santana, Ángeles Arencibia y Antonio Salazar, reunidos en la mesa de debate y conducidos por Mayer Trujillo, coincidieron en una idea central: «La única demostración real de que Venezuela puede avanzar hacia una democracia plena es la apertura de las cárceles y la liberación de los presos políticos».

El debate abordó, entre otros asuntos, el papel de Estados Unidos en el conflicto, la legitimidad de la intervención internacional y las verdaderas posibilidades de una transición democrática en el país. El análisis compartió un diagnóstico común sobre el agotamiento del régimen y la gravedad de la situación humanitaria. Sin embargo, afloraron matices y diferencias en torno a la legitimidad de la intervención estadounidese y los intereses geopolíticos en juego, especialmente en relación con el petróleo venezolano.

La liberación del periodista canario Miguel Moreno

Apenas comenzaba el debate se conocía la noticia de la liberación de presos políticos, entre ellos cinco ciudadanos españoles y el periodista canario Miguel Moreno, tras 209 días de cautiverio. Una noticia que sobrevoló todo el programa y que fue recibida con especial emoción.

RTVC estuvo en la redacción del periódicoLa Provincia recabando el testimonio de compañeros de Moreno, como Paco Cabrera, quien subrayó que «Miguel Moreno es un símbolo de libertad y de prensa libre» y celebró poder verlo al fin fuera de prisión. «Tiene una vida de película; ojalá algún día nos llame para escribir su libro», añadió.

También Carlota Barcala puso voz a los siete meses de angustia vividos por la familia, destacando el contacto constante con sus allegados para informar y acompañar durante el cautiverio.

Un despliegue informativo sin precedentes

RTVC activó un amplio dispositivo informativo propio, con conexiones en directo desde los principales puntos de interés informativo: Venezuela, Colombia, Washington, Nueva York, Madrid y Canarias.

Uno de los ejes de la cobertura informativa fue la información de primera mano desde la frontera entre Venezuela y Colombia, donde se encuentra desplazado un equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria. El enviado especial Samuel López informó desde el terreno sobre cómo se está viviendo la situación en una de las zonas más sensibles del conflicto, poniendo el foco en las expectativas generadas tras el anuncio de liberaciones de presos políticos y el clima de incertidumbre que se vive en la zona. Junto a él trabajan el operador de cámara Bernardo Rodríguez y la productora Guada Marrero, desplazados a Cúcuta, ciudad estratégica y punto neurálgico del paso fronterizo, desde donde RTVC ofrece una mirada directa y contrastada de la realidad sobre el terreno.

Desde Madrid, la periodista Silvia Mascareño analizó la clave política en España y las reacciones institucionales tras la liberación del periodista canario Miguel Moreno, una noticia que ha sido seguido con especial sensibilidad por la sociedad canaria. El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, expresó públicamente en sus redes sociales su alegría por la puesta en libertad del periodista canario y señaló que el Gobierno de Canarias se ha puesto a disposición del Consulado de España y de la Embajada para facilitar que Moreno pueda regresar a casa lo antes posible.

En Caracas, la corresponsal Lila Vanorio adelantó que familiares de presos políticos se agolpan a las puertas de centros penitenciarios de todo el país, a la espera de que se concreten nuevas liberaciones anunciadas en las últimas horas, en un clima de incertidumbre y expectación.

RTVC conectó también con Jorge Agobian, corresponsal en Washington, donde pocas horas antes del especial el Senado de Estados Unidos aprobaba una resolución que limita nuevas acciones de la Administración Trump en Venezuela sin autorización previa del Congreso. Agobian destacó el carácter simbólico y sin precedentes de la votación, en la que cinco senadores republicanos se alinearon con el Partido Demócrata, evidenciando fisuras internas en el partido de Gobierno estadounidense.

Desde Nueva York, el corresponsal Ronen Suarc aportó las claves del juicio previsto para el próximo 17 de marzo, en el que serán procesados Nicolás Maduro y su esposa. Un proceso judicial que, según explicó, incorporará el testimonio de funcionarios para acreditar el uso de recursos del Estado venezolano en el tráfico y tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

Además, el programa conectó con Anaís Castro, presentadora, locutora y cantante venezolana, residente en Argentina desde 2016, cuyo testimonio se ha viralizaddo en los últimos días tras expresar públicamente su alegría por la detención de Nicolás Maduro. Castro ha reivindicado el derecho de los venezolanos exiliados a manifestar alivio, subrayando que «no responde a un capricho político, sino a años de pérdidas, dolor, silenciamiento y exilio forzado».

Debate plural con todas las voces

Uno de los momentos de mayor intensidad del especial fue el cara a cara entre Moisés Fernández, cofundador de la Unión Canaria Venezolana, y Manolo Marrero, representante de la Plataforma Bolivariana en Canarias, un intercambio que evidenció la profunda fractura de opiniones existente en torno a la captura de Nicolás Maduro y a la intervención de Estados Unidos.

Fernández defendió la satisfacción de una parte importante de la comunidad venezolana ante lo ocurrido, contextualizando el momento actual en más de dos décadas de crisis política y humanitaria. «Se está analizando la situación fijándonos solo en lo ocurrido el 3 de enero, pero Venezuela lleva 26 años abandonada bajo la excusa del derecho internacional y de la soberanía, afirmó.

En ese sentido, respaldó la intervención estadounidense aportando cifras que, a su juicio, reflejan la magnitud de la tragedia vivida en el país: «Hablamos de 36.800 personas torturadas, 18.300 detenidos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinados en protestas, miles de violaciones de derechos humanos y más de ocho millones de venezolanos desplazados por el mundo. Es una desgracia generada por una dictadura, no por un gobierno democrático», subrayó.

Por su parte, Marrero expresó una posición frontalmente contraria a la intervención exterior y alertó sobre la fragilidad de la información conocida en los últimos días. «¿Cómo se puede celebrar que un país extranjero invada el tuyo?», cuestionó, poniendo en duda además la legitimidad de una oposición que, según señaló, «no cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano».

Marrero recordó que la Plataforma Bolivariana de Canarias, integrada por una veintena de organizaciones políticas, sindicales y culturales del Archipiélago, se ha movilizado en los últimos días frente al consulado de Venezuela para rechazar una intervención militar extranjera. «Nos manifestamos en defensa de la soberanía de los pueblos, para que no haya injerencias externas, para que no se cambie petróleo por sangre y para que se respeten las normas internacionales», concluyó.

Compromiso de servicio público

Desde el inicio de esta crisis internacional, RTVC ha reforzado su cobertura informativa a través de todos sus canales, consciente de los profundos vínculos históricos, sociales y emocionales que Venezuela y Canarias, donde residen cerca de 80.000 personas de origen venezolano.

Con ‘Venezuela, a debat’e, RTVC reafirma su compromiso con una información rigurosa, plural y de servicio público, ofreciendo a la ciudadanía claves para comprender uno de los acontecimientos geopolíticos más relevantes de la actualidad internacional.

«Venezuela, a debate»: