El ente público duplica impresiones en web, supera los 56 millones de visualizaciones en redes en febrero y consolida su posicionamiento en buscadores

RadioTelevisión Canaria consolida su crecimiento digital en febrero con 17,6 millones de impresiones web y 524.000 usuarios activos. En un contexto marcado por el impacto del modo IA en los buscadores y por la estrategia multiplataforma desarrollada durante el Carnaval, RadioTelevisión Canaria ha registrado una evolución positiva en alcance y posicionamiento en la mayoría de sus plataformas, donde se priorizó el acceso universal a la señal como parte de su compromiso de servicio público esencial.

La web cerró el mes con una posición media de 8,7 y una mejora del posicionamiento en los resultados orgánicos de los buscadores. En la comparativa con febrero de 2025 se han duplicado las impresiones, manteniendo una evolución positiva en visibilidad. Este comportamiento confirma el fortalecimiento del alcance digital pese a los cambios en los hábitos de consumo derivados de la implantación de nuevas funcionalidades en los buscadores.

Además, la web rtvc.es registró 524.000 usuarios activos, lo que supone un 20,8% más que en el mes de enero, un dato que refuerza la tendencia de crecimiento de la audiencia digital.

En la comparativa mensual, febrero mejora los datos de enero y refuerza tanto la posición media como el CTR en buscadores. Enero estuvo condicionado por una intensa actualidad informativa, especialmente vinculada a temporales y Venezuela, que generó un elevado volumen de impresiones.

Seguimiento del Carnaval 2026

Durante el periodo de carnavales 2026, comprendido entre el 16 de enero y el 1 de marzo, se alcanzaron 27 millones de impresiones y se consolidó la mejora de posicionamiento en buscadores. Este año, además, RTVC eliminó los bloqueos y facilitó que todos los medios de comunicación pudieran disponer de la señal para su inserción en plataformas propias, reforzando su papel como servicio público esencial y garantizando el acceso abierto a uno de los principales acontecimientos culturales del Archipiélago. Esta decisión estratégica priorizó la difusión y el alcance global del Carnaval.

RTVC en redes sociales

En YouTube, el grupo registró 3.015.000 visualizaciones en febrero, con crecimiento en todos los canales respecto a enero. Informativos superó el millón de visualizaciones; Carnaval alcanzó 976.000; Televisión Canaria sumó 869.000 y Deportes alcanzó 170.000. Entre los contenidos más destacados figura el corte de la actuación de ‘Nueva Línea’ durante la final de murgas de Santa Cruz de Tenerife, que alcanzó 158.830 visualizaciones y más de un millón de impresiones.

En Twitter, ambas cuentas muestran tendencia positiva. El perfil de RTVC alcanzó 1,3 millones de impresiones, con un incremento del 71% en interacciones, un 43% más de me gusta y un 110% más de compartidos. La cuenta suma actualmente 118.500 seguidores. RTVCCanarias logró 858.000 impresiones, con un crecimiento del 222% y un aumento destacado en interacciones, respuestas y compartidos.

Instagram es la plataforma donde más cambios estratégicos se han implementado coincidiendo con el Carnaval. En los últimos 30 días se superó el millón de cuentas alcanzadas y los 10 millones de reproducciones, con un incremento del 100,6%. Destaca el impacto en públicos más jóvenes y el aumento de visualizaciones procedentes de no seguidores, un indicativo del interés del contenido para el algoritmo. La cuenta suma actualmente 94.800 seguidores.

En Facebook, febrero cerró con 28,6 millones de visualizaciones, mejorando los datos de enero. La página cuenta actualmente con 458.788 seguidores.

Por su parte, TikTok mantiene tendencia positiva con 3,1 millones de visualizaciones en el último mes, 87.200 seguidores y 2,9 millones de me gusta acumulados.

El perfil de Linkedin suma 5.962 seguidores y muestra resultados positivos en el impulso de publicaciones. Threads alcanza 17.100 seguidores y 204.000 visualizaciones en los últimos 30 días. Además, otros perfiles como Bluesky, WhatsApp, Telegram y Google Discover continúan ampliando comunidad, consolidando el ecosistema digital de RTVC en un entorno de transformación del consumo informativo.

Servicio público

En conjunto, estos datos reflejan la solidez de la estrategia digital de RadioTelevisión Canaria y su capacidad de adaptación a un entorno en constante transformación. El crecimiento en alcance, la mejora del posicionamiento y la apuesta por el acceso abierto a la señal durante el Carnaval refuerzan su papel como medio público de referencia en Canarias, comprometido con la difusión de los grandes acontecimientos del Archipiélago y con una presencia cada vez más sólida en el ecosistema digital.