El ente público RTVC y el Ayuntamiento capitalino han sellado un convenio de colaboración para la difusión de una veintena de actos y más de 60 horas de emisión dedicadas al Carnaval

Firma del acuerdo de colaboración para la difusión de los actos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Radio Televisión Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han formalizado este lunes, 19 de enero, un acuerdo de colaboración que permitirá llevar la magia del Carnaval de «Las Vegas» a todos los hogares canarios y proyectarla al resto del mundo a través de la web RTVC.es y de Canarias play, la nueva plataforma OTT del grupo.

César Toledo, administrador general del ente público Radio Televisión Canaria, Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y Héctor Alemán, vicepresidente del consejo de administración de Promoción de la Ciudad, han sellado este lunes el convenio en las Casas Consistoriales de la capital grancanaria, en un acto en el que también ha participado Roberto Herrera, en representación del Centro de Producción de RTVE en Canarias, al sumarse RTVE al acuerdo para la difusión del Carnaval.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de los Servicios Informativos de RTVC, que ha emitido en directo la firma y las declaraciones de los representantes institucionales.

El acuerdo cobra especial relevancia al tratarse del 50º aniversario de la fiesta más representativa y multitudinaria de la ciudad, declarada de Interés Turístico Internacional, y permitirá una amplia cobertura audiovisual de los principales actos del programa oficial.

Difusión del patrimonio cultural canario

Además, establece una coordinación técnica y humana entre ambas entidades para garantizar la calidad de las retransmisiones, reforzando el trabajo conjunto de realizadores, equipos de producción y personal técnico implicado en la cobertura de uno de los acontecimientos culturales y festivos más destacados de Canarias.

Con esta colaboración, RTVC y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria avanzan en su compromiso con la difusión del patrimonio cultural, la identidad y las tradiciones populares del Archipiélago, potenciando la proyección del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria dentro y fuera de Canarias en una edición especialmente significativa.