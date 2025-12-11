La luchada será el duelo entre el CL Tamanca de Las Manchas y el CL Bediesta de San Andrés y Sauces

Los dos líderes de la Liga Cabildo de La Palma-Spar 2025-2026, el CL Tamanca de Las Manchas y el CL Bediesta de San Andrés y Sauces, lucharán este sábado por el liderato de la competición de Primera Categoría.

RTVC retransmite la lucha por el liderato de la Liga Cabildo de La Palma. Imagen de RTVC

Esta luchada se retransmitirá este sábado 13 de diciembre, en directo, a partir de las 20:45 hora canaria, por el canal de Deportes de RTVC en YouTube y el domingo a las 17:50 hora canaria, en diferido, en el canal TDT.

Actualidad de la lucha canaria

El equipo del programa ‘Terrero y gloria’ se desplazará hasta el terrero del Pabellón municipal de Deportes de El Paso, el escenario del encuentro más esperado de la temporada en la que se pone en juego el liderato en solitario de la Liga.

El Tamanca estará apuntalado por Fernando Rodríguez “Pollo de La Montaña». El puntal “B” grancanario se ha convertido en las últimas temporadas en la particular “bestia negra” del puntal “A” Alejandro Afonso, el líder del equipo norteño. Toda la afición espera un nuevo cruce entre ambos.

En la previa, conectaremos con el plató del programa donde Beatriz García y José Manuel Pitti nos analizarán todas las claves del enfrentamiento y los puntos fuertes de cada escuadra y los puntales.

Nada más acabar el encuentro con la narración de Willy Rodríguez Calero, los comentarios de David Yanes y las entrevistas a cargo de Jorge Benítez, el programa continuará repasando la actualidad en las diferentes competiciones.