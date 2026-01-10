La canción del Carnaval 2026 de RTVC se presentará este lunes, 12 de enero, durante la emisión de ‘Buenos Días Canarias’

El programa entrevistará al productor y realizador del videoclip, Eddy Cardellach y a la cantante Alba Pérez

Los concejales Javier Caraballero y Héctor Alemán avanzarán los principales detalles y novedades de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria

Tras un mes de intensa actividad informativa y retransmisiones navideñas, RadioTelevisión Canaria encara ahora una nueva etapa en su programación con la llegada del espíritu carnavalero, que empieza a sentirse ya esta semana en la radio y la televisión públicas.

Este lunes, 12 de enero, durante la emisión del informativo matinal ‘Buenos Días Canarias’ se presentará en primicia el videoclip ‘¡Estamos de Carnaval!’, el primer gran guiño a unas fiestas que esta misma semana arrancan con la retransmisión de los primeros actos en directo en Televisión Canaria.

El programa, presentado por Pilar Rumeu y Isaac Tacoronte, dará a conocer el que será el himno carnavalero de la casa, una canción que ya huele a confeti, calle y alegría. En el plató estarán la artista protagonista de la canción, Alba Pérez, que interpretará este primer latido del Carnaval 2026 y el realizador y productor del videoclip del Carnaval de RadioTelevisión Canaria, Eddy Cardellach y Alba Pérez.

Además, Javier Caraballero, concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife y Héctor Alemán, responsable de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria avanzarán todos los detalles y las principales novedades de unas celebraciones que comienzan oficialmente este mismo fin de semana y que podrán seguirse en directo en el canal público.

El espacio ‘Buenos Días Canarias’ se convertirá así en el epicentro del estreno del Carnaval, con diversos puntos de directo desde los escenarios principales, que permitirán a la audiencia conocer de primera mano los trabajos de montaje y otros detalles previos al arranque oficial de las fiestas, compartiendo ese espíritu festivo tan nuestro que ya empieza a respirarse en las calles de Canarias.

El Carnaval asoma en la programación de RTVC

La programación especial de Carnaval en Televisión Canaria arranca esta misma semana con las primeras retransmisiones en directo los actos que inauguran las fiestas en las capitales del Archipiélago.

El jueves 15 de enero, a las 22:30 horas, Televisión Canaria emitirá la grabación de la ‘Gala de los Homenajeados de Las Palmas de Gran Canaria’, un nuevo y emotivo evento que rinde tributo a personas e instituciones que, con esfuerzo y dedicación, han hecho grande el Carnaval capitalino a lo largo de cinco décadas. Se trata de un reconocimiento colectivo a las personas que han dejado huella en la historia de la fiesta, que sirve además como puerta de entrada a una edición especialmente simbólica, al cumplirse 50 años de la recuperación del Carnaval.

Entre los medios de comunicación homenajeados figura RadioTelevisión Canaria, junto a instituciones, colectivos carnavaleros, comparsas y grandes figuras del Carnaval como Manolo Vieira, Tomás Pérez o Daniel Calero, presentador del concurso de las tardes de Televisión Canaria ‘Cógeme si puedes‘ y rostro habitual de las retransmisiones de las murgas del Carnaval.

Al día siguiente, el viernes 16 , a partir de las 21:30 horas, el canal público ofrecerá en directo la ‘Inauguración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife’, una edición dedicada a los Ritmos Latinos. El acto marca el inicio de unas fiestas que ajustan su calendario a la llegada de la Cuaresma y que comenzarán sorteando el orden de presentación de las aspirantes a Reina en sus distintas categorías.

La programación continuará el sábado 17 de enero, a las 21:30 horas, con la retransmisión de la Presentación de las Candidatas y Candidatos al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Una puesta de largo que inaugura oficialmente el escenario de las fiestas en el parque Santa Catalina, incluye el sorteo del orden de participación en las distintas galas y reúne a diseñadores, patrocinadores y participantes en el primer gran encuentro con el público.