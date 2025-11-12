Ale García manifiesta que su intención es jugar con el equipo amarillo en Primera y expresa que todavía tiene margen de mejora

Imagen de Ale García en su gol contra el Racing de Santander

El futbolista de la UD Las Palmas Ale García ha manifestado este miércoles su intención de continuar en el equipo amarillo y jugar en Primera División con el club de su vida, ante los rumores del presunto interés de varios clubes de la máxima categoría por sus buenas actuaciones en LaLiga Hypermotion.

El atacante grancanario es, con cinco tantos, el máximo goleador del equipo isleño, ha participado en las trece jornadas disputadas -doce como titular- y su irrupción en la categoría, tras varias cesiones en las últimas temporadas, ha sorprendido no solo por sus números, sino incluso por su cambio físico.

«Ahora tengo más madurez en el campo, y me siento uno más de verdad», ha explicado en conferencia de prensa, al tiempo que considera «una motivación» que otros equipos se fijen en él, porque significa que está haciendo bien su trabajo «y me hace crecer en el día a día, pero tengo los pies en la tierra, hay que ir paso a paso; me quiero quedar aquí mucho tiempo y lo demás viene solo».

Ascender con el equipo amarillo

Ale García no esconde que su objetivo, y el del equipo, es «ascender a Primera», y que su «sueño», como canterano, es «jugar con mi equipo en Primera División».

Reconoce que aún le queda «mucho margen de mejora», y pone como ejemplo la falta que cometió el pasado domingo ante el Racing de Santander, que derivó en el único tanto del equipo cántabro, remontado después por la Unión Deportiva con tres goles antes del descanso, y el último de ellos con su firma (3-1).

«Fue un gran paso, un golpe encima de la mesa, pero el próximo viernes tenemos un partido en Valladolid, ante un hueso duro, pero iremos a Pucela a por los tres puntos», ha subrayado el delantero isleño, de 22 años, y con vinculación contractual hasta 2029.