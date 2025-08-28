Enrique Clemente: “Siempre sentí el respaldo del club”

El defensa zaragozano, goleador en Córdoba, asegura que se siente con confianza y destaca la ilusión que transmite el nuevo entrenador Luis García

El jugador de la UD Las Palmas, Enrique Clemente, durante la rueda de prensa de este jueves en Barranco Seco / UD LAS PALMAS

El futbolista de la UD Las Palmas, Enrique Clemente, afirmó que el club “nunca tuvo dudas” sobre su continuidad en la primera plantilla esta temporada. El defensa recordó con especial emoción el partido del pasado lunes en Córdoba (1-3), en el que firmó un gol espectacular, el tercero de su equipo, después de evitar en la primera parte un tanto rival bajo los palos con 0-0 en el marcador.

En rueda de prensa, el jugador zaragozano aseguró que desde el primer momento sintió la confianza de la entidad: “De puertas para adentro no he sentido la duda del club, desde el principio me hicieron saber que contaban conmigo, me han dado confianza y me he encontrado muy bien, pero tengo ganas de más”.

Clemente, que en temporadas anteriores fue cedido a otros clubes, reconoció que las oportunidades de jugar “hay que crearlas con trabajo” y que si antes no consolidó su sitio “seguramente fue responsabilidad mía”. Ahora, reconvertido a lateral izquierdo, protagonizó una jugada individual inusual que terminó en gol tras recorrer casi todo el campo sorteando rivales.

Clemente analiza su gol en Córdoba

El defensa relató cómo vivió la acción: “Quería devolverle el balón a Jonathan Viera, pero cerraron la línea de pase, intenté dividir hacia adentro y ya hay un momento en el que veo espacio, arranco, y me empecé a acalambrar, pero llegué al final, miré al portero y solo pensé en que el balón tenía que ir hacia dentro”.

Clemente valoró el apoyo de sus compañeros en la celebración, “como si el gol lo hubiesen marcado ellos”, lo que calificó como uno de los momentos más emocionantes de su carrera.

Respecto a la nueva etapa del equipo con Luis García como entrenador, Clemente la definió con la palabra “ilusión”, al asegurar que todos los jugadores se sienten cómodos con el nuevo sistema, aunque reconoció que defensivamente “es exigente”. Considera que la victoria en Córdoba “nos ha venido muy bien para trabajar con mayor tranquilidad y afianzar conceptos”.