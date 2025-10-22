A Iván Gil no le asusta que le pongan la etiqueta de favorito a Las Palmas y aboga por seguir trabajando bien en el día a día

Iván Gil acepta la etiqueta de favorito al ascenso para la UD Las Palmas

El futbolista de la UD Las Palmas Iván Gil ha asegurado este miércoles que no le produce vértigo que el equipo haya alcanzado los puestos de ascenso directo a Primera División al término de la décima jornada y que acepta la etiqueta de favorito que empiezan a otorgarle los rivales.

El centrocampista catalán ha valorado en conferencia de prensa el sello de conjunto «sólido» que ha conseguido imponer el entrenador ovetense Luis García, y espera que continúe la buena trayectoria el próximo viernes en Huesca, donde el equipo isleño no ha ganado nunca.

Mucho protagonismo con con Luis García

Gil ha sido titular desde la llegada al banquillo del preparador asturiano, «un entrenador muy del estilo del fútbol de Las Palmas», incluso después de superar una lesión que le obligó a parar, y celebra ese cambio de rol después de su poco protagonismo con los anteriores técnicos, que le forzó incluso a tener que salir cedido.

«No nos asusta que nos pongan como favoritos. Es una motivación y quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien. Esperamos estar arriba el mayor tiempo posible y lograr el objetivo», ha expresado el jugador catalán.

No obstante, apuesta por el «día a día» y el compromiso más inminente llegará el próximo viernes en el estadio El Alcoraz, donde al conjunto grancanario la espera «un partido muy complicado, como todos los de la categoría», ante un rival que les va a «exigir mucho», después de no jugar el pasado fin de semana al ser aplazada su visita a la Real Sociedad B por un virus gastrointestinal sufrido por gran parte de la plantilla oscense.