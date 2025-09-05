Iván Gil ya está disponible para jugar ante el Burgos después de su lesión el primer partido de la temporada frente al Andorra

Luis García recupera a Iván Gil para el partido contra el Burgos. Imagen: UD Las Palmas.

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha reconocido este viernes que no tiene decidido qué portero utilizará el próximo domingo en la visita al Burgos CF, en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, partido para el que recuperará al centrocampista Iván Gil.

Dudas con Horkas

Las dudas que volvió a dejar el croata Dinko Horkas en la reciente derrota ante el Málaga (0-1) alimentan la posibilidad de que José Antonio Caro debute con el equipo amarillo precisamente en el estadio El Plantío, donde ofreció sus mejores prestaciones, con récord de imbatibilidad incluido.

Regreso de Iván Gil

El técnico asturiano ha confirmado la disponibilidad del catalán Iván Gil, recuperado de un esguince de tobillo, precisamente cuando las bajas se acumulan en la zona central tras las convocatorias del panameño Edward Cedeño y del italiano Lorenzo Amatucci con sus selecciones.

A este respecto, García cree que se debería «potenciar» más la Segunda División y que parase en estas jornadas para evitar ausencias importantes en los clubes; ha puesto como ejemplo que la pasada campaña el Almería perdió al colombiano Luis Suárez, su máximo goleador, en la decisiva promoción de ascenso.

Acompañante de Enzo en la medular

El preparador ovetense no ha dado pistas de cómo resolverá las dos importantes ausencias en el centro del campo, donde Enzo Loiodice será una de las novedades, pero la incógnita es su acompañante; ha citado como opciones a Manu Fuster, Iván Gil, al canterano Iñaki González e incluso al central Mika Mármol, pero no al veterano Jonathan Viera, sin descartar tampoco un cambio de sistema y alinear a un solo pivote.

Seguir mejorando ante un buen rival

García considera que su equipo debe «seguir mejorando y creciendo» en el nuevo concepto de juego implementado, pero cree que tiene que ser «más determinante» en el área rival y tener algo más de poso para tomar «las mejores decisiones» a la hora de finalizar las jugadas, frente a un rival «difícil», que suele tener «resultados cortos» en sus partidos, y que se siente «cómodo» en su campo con una afición que «aprieta mucho».

Además de las reseñadas bajas, el técnico asturiano ha confirmado que no podrá contar aún con Kirian Rodríguez -otro centrocampista- ni con el lateral derecho Viti Rozada, quien arrastra problemas físicos desde la pretemporada.