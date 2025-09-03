ES NOTICIA

Burgos – UD Las Palmas | El equipo canario busca reencontrarse con la victoria

Naybet Rivero Jiménez
Las Palmas quiere confirmar las buenas sensaciones lejos de Gran Canaria con una victoria fuera de casa ante el Burgos

La cuarta jornada de LaLiga Hypermotion enfrenta este domingo a las 15:15 horas (hora canaria) a Burgos CF y UD Las Palmas en El Plantío. Los dos equipos que llegan empatados a 4 puntos y con sensaciones parecidas tras la última fecha.

Momento de forma

Los de Luis García han mostrado mejor cara lejos de Gran Canaria: victoria por 1–3 en Córdoba, pero tropiezos en casa (1–1 con Andorra y 0–1 ante Málaga). El técnico amarillo afronta el partido condicionado por las bajas de Cedeño (Panamá), Amatucci (Italia sub-20) y Pezzolesi (España sub-19), convocados con sus selecciones.

Por su parte, el conjunto de Luis Miguel Ramis arrancó el curso con una goleada ilusionante ante la Cultural Leonesa (5–1), donde brillaron Curro y Fer Niño, pero su rendimiento bajó con el empate en Riazor (0–0) y la derrota en Andorra (2–1). La visita de Las Palmas se presenta como una ocasión para recuperar pegada y reafirmar la fiabilidad de El Plantío.

Historial entre los equipos

El historial reciente sonríe al Burgos: en los últimos cuatro enfrentamientos directos en Segunda, los castellanos suman dos victorias y dos empates, sin haber encajado un solo gol frente a los canarios.

Calendario completo de la UD Las Palmas 2025/26: partidos, fechas y rivales en LaLiga Hypermotion. Consulta toda la temporada, jornada a jornada.

Bajas y alineaciones

Las Palmas va a llegar condicionada por la llamada de las selecciones. El conjunto canario pierde a Amatucci y Cedeño, los dos pivotes con más minutos de la plantilla. Iñaki González podría tener su primera titularidad de la temporada acompañando a Enzo en el once. Valentín Pezzolesi también será baja por ir con España sub-19.

Minuto a minuto

Sigue todas las novedades del encuentro a tiempo real.

