Las Palmas quiere confirmar las buenas sensaciones lejos de Gran Canaria con una victoria fuera de casa ante el Burgos

La cuarta jornada de LaLiga Hypermotion enfrenta este domingo a las 15:15 horas (hora canaria) a Burgos CF y UD Las Palmas en El Plantío. Los dos equipos que llegan empatados a 4 puntos y con sensaciones parecidas tras la última fecha.

Momento de forma

Los de Luis García han mostrado mejor cara lejos de Gran Canaria: victoria por 1–3 en Córdoba, pero tropiezos en casa (1–1 con Andorra y 0–1 ante Málaga). El técnico amarillo afronta el partido condicionado por las bajas de Cedeño (Panamá), Amatucci (Italia sub-20) y Pezzolesi (España sub-19), convocados con sus selecciones.

Por su parte, el conjunto de Luis Miguel Ramis arrancó el curso con una goleada ilusionante ante la Cultural Leonesa (5–1), donde brillaron Curro y Fer Niño, pero su rendimiento bajó con el empate en Riazor (0–0) y la derrota en Andorra (2–1). La visita de Las Palmas se presenta como una ocasión para recuperar pegada y reafirmar la fiabilidad de El Plantío.

Historial entre los equipos

El historial reciente sonríe al Burgos: en los últimos cuatro enfrentamientos directos en Segunda, los castellanos suman dos victorias y dos empates, sin haber encajado un solo gol frente a los canarios.

Bajas y alineaciones

Las Palmas va a llegar condicionada por la llamada de las selecciones. El conjunto canario pierde a Amatucci y Cedeño, los dos pivotes con más minutos de la plantilla. Iñaki González podría tener su primera titularidad de la temporada acompañando a Enzo en el once. Valentín Pezzolesi también será baja por ir con España sub-19.

Minuto a minuto

Sigue todas las novedades del encuentro a tiempo real.