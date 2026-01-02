Luis García: «En Zaragoza tenemos que ser muy intensos a nivel defensivo y ofensivo»

El técnico de la UD Las Palmas, Luis García, resaltó en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Zaragoza que «nos espera un rival difícil y que viene en crecimiento»

Luis García en la rueda de prensa / UD Las Palmas

Luis García compareció este viernes en el Estadio Gran Canaria para analizar en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Real Zaragoza. Donde destacó al rival: «Un grande del fútbol español, no tengo ninguna duda de que su afición les empujará, tenemos que ser muy conscientes del partido que nos espera y a dónde vamos«.

Visita a Zaragoza con respeto por el rival

La UD Las Palmas, segundo clasificado de LaLiga Hypermotion, visitará el próximo domingo al Real Zaragoza, situado en el penúltimo puesto, en un partido que el entrenador del equipo amarillo, Luis García, considera «muy difícil» a pesar de la delicada situación del conjunto aragonés.

El técnico asturiano ha asegurado que se medirán a un rival «en crecimiento», que en la última quincena de noviembre fue capaz de encadenar tres triunfos consecutivos en la competición, aunque desde entonces no ha vuelto a ganar, con dos empates a domicilio y una derrota en casa que han vuelto a frenar su reacción.

«Sabemos perfectamente dónde vamos a jugar, en una ciudad histórica, y que tenemos que hacer un gran partido para sacar los tres puntos. Iremos a hacer nuestro fútbol, con nuestra idea, siendo muy intensos, en el aspecto defensivo y ofensivo, para intentar empezar el año de la misma manera que terminamos el anterior», ha explicado.

Sobre el Real Zaragoza y su afición

Luis García ha recordado que durante dos años fue jugador del Zaragoza, «un grande del fútbol español», y que en uno de ellos consiguieron «una salvación imposible en Primera División, la más difícil de toda la historia de la Liga», gracias al apoyo de la afición.

«Empuja una barbaridad, sobre todo cuando las cosas están más complicadas, así que debemos ser conscientes a dónde vamos, controlar el partido y que vaya de una manera determinada para estar más cerca de poder ganar«, ha expuesto acerca del encuentro que se jugará en el Ibercaja Estadio, campo provisional del Zaragoza durante dos temporadas, tras el derribo de La Romareda para su reconstrucción, ya en marcha, como futura sede del Mundial 2030.

Altas y bajas del equipo

Luis García ha confirmado la total recuperación del delantero Ale García, por lo que estará en disposición de jugar en la capital del Ebro.

Sin embargo, no podrá contar aún con Kirian Rodríguez ni con Sandro Ramírez, quien continúa su largo proceso de recuperación de la operación de la rodilla derecha a la que se sometió el pasado verano, sin entrar aún en los entrenamientos con el grupo.