Rufián asegura que quiere ser el candidato de ERC pero «acompañado» de otras izquierdas

El diputado de ERC Gabriel Rufián afirma que quiere ser el candidato de Esquerra en las elecciones, pero que quiere hacerlo junto a otras fuerzas de izquierdas y antifascistas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves que quiere ser el candidato de Esquerra a las próximas elecciones generales, pero ha insistido en que quiere ir «acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas» porque «esto solos no se gana». «Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene», ha afirmado en un mensaje en X.

MADRID, 21/03/2023.- El diputado de ERC Gabriel Rufián interviene durante el debate de la moción de censura de VOX contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Tamames como candidato a la Presidencia, este martes en el Congreso de los Diputados. EFE/Kiko Huesca

Según Rufián, lo está intentando hacer «acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas»: «Porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final».

«Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más. Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre», ha agregado Rufián, que mantiene la incógnita sobre su papel en la candidatura de ERC a las generales.

Rufián ha publicado este mensaje poco después de que se conociera que el portavoz adjunto de ERC en el Parlamento catalán, Jordi Albert, cercano al líder del partido, Oriol Junqueras, se ha postulado para ir en la candidatura por Barcelona en las elecciones generales, aunque no como cabeza de lista, según han afirmado fuentes de la cúpula del partido.

La dirección de ERC, con Junqueras a la cabeza, sigue apostando por Rufián como número uno de la lista, a pesar del pulso que mantienen con él por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos.