La contaminación acústica genera graves enfermedades y causa miles de muertes prematuras cada año en Europa

La asociación Juristas contra el Ruido denuncia el olvido institucional de este problema ambiental en España. El país lidera el ranking europeo de naciones afectadas por el estruendo excesivo según los últimos informes oficiales. Esta situación perjudica ya al 30 % de la población española y provoca daños cardiovasculares o neurológicos severos.

Foto de archivo de un concierto del músico colombiano Juanes en el entorno del parque de Santa Catalina, durante los carnavales de Las Palma de Gran Canaria de 2020. EFE/Ángel Medina G.

El exceso de decibelios dispara los niveles de cortisol en el cuerpo humano de forma constante. Esta hormona del estrés altera la presión arterial y el azúcar en sangre de los ciudadanos afectados. La exposición prolongada al ruido genera además efectos acumulativos muy peligrosos para la salud integral.

Distintos estudios médicos vinculan el estruendo con problemas neurológicos y fallos cognitivos graves. El número de personas con discapacidad auditiva subió casi un 18 % en la última década. El silencio posee un valor infravalorado que las autoridades ignoran habitualmente en la planificación urbana.

La Agencia Europea del Medio Ambiente vincula el ruido con 66.000 muertes prematuras anuales en el continente. El transporte, las obras y el ocio nocturno representan las principales fuentes de esta contaminación. España ocupa la segunda posición mundial en este ranking negativo, solo por detrás de Japón.

Ciudades españolas bajo el estruendo

Barcelona destaca como la segunda ciudad más ruidosa del mundo según los análisis turísticos internacionales. Sevilla, Palma de Mallorca y Granada siguen a la capital catalana en esta lista de localidades bulliciosas. El tráfico moderado y la vida callejera intensa definen el paisaje sonoro de estos núcleos urbanos.

El sector del ocio y las fiestas populares también elevan los niveles de sonido hasta límites intolerables. La presidenta de Juristas contra el Ruido califica la situación actual como una verdadera epidemia ambiental. Incluso las zonas rurales sufren ahora este inconveniente debido al auge de las viviendas vacacionales.

Cartagena y Zaragoza figuran, por el contrario, entre las ciudades más tranquilas de todo el territorio nacional. Vigo, Valencia y Oviedo también ofrecen entornos más silenciosos para el descanso de sus vecinos.

Victorias judiciales frente al jaleo

La justicia ordenó recientemente el traslado del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido. El Ayuntamiento debe indemnizar a los residentes con 600.000 euros por vulnerar sus derechos fundamentales. La sentencia protege así el descanso de los vecinos frente a las celebraciones masivas en el Puerto.

Otro tribunal condenó al Ayuntamiento de Palma por la «tortura acústica» en su plaza de toros. Los magistrados consideran los niveles sonoros detectados como una realidad jurídica de maltrato sistemático. Esta victoria judicial frena años de emisiones intolerables que superaban ampliamente la ordenanza municipal vigente.

Los abogados especializados trabajan a menudo como David contra Goliat frente a los grandes emisores. Sin embargo, las múltiples sentencias condenatorias abren un camino de esperanza para las familias afectadas.