Las autoridades de Rusia aseguran que no han detectado patógenos peligrosos de peste entre los contactos de una investigadora fallecida tras un supuesto accidente de laboratorio

Rusia niega un segundo caso vinculado al supuesto brote de peste en Irkutsk. Europa Press

Las autoridades rusas han negado la existencia de un segundo caso relacionado con el supuesto brote de peste en Irkutsk, en Siberia.

El anuncio llega después de la muerte de una investigadora del Instituto contra la Peste de Irkutsk, cuyo fallecimiento se atribuyó a una neumonía de etiología desconocida tras un supuesto accidente de laboratorio en la localidad de Shélejov.

El Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor (Rospotrebnadzor) ha calificado de falsas las informaciones sobre un segundo caso entre las personas que estuvieron en contacto con la investigadora.

No habn registrado casos de peste pulmonar

Por su parte, el organismo ruso de supervisión de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, ha anunciado que investigará el origen de esas informaciones, según la agencia Interfax.

Rusia comunicó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no había registrado casos de peste pulmonar en la zona y que tampoco había detectado patógenos de alto riesgo entre los contactos de la fallecida, una vez finalizado su seguimiento médico.

No obstante, la OMS y otros países, entre ellos Estados Unidos, han reclamado más información sobre lo ocurrido. El organismo internacional también se ha ofrecido a colaborar con las autoridades rusas en el análisis del fallecimiento y la situación sanitaria.