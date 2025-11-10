La compañía aérea Ryanair no aceptará las tarjetas de embarque impresas en papel, sino solo las que estén en formato digital en dispositivos electrónicos

Ryanair pasará a aceptar solo tarjetas de embarque 100% digitales a partir de este miércoles, 12 de noviembre. Así que si es usted de ese 20% de pasajeros que aún imprimía su tarjeta, olvídelo, no podrán descargar y pasar a papel el documento para embarcar.

Pasajeros en el mostrador de Ryanair en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. EFE/ J.P. Gandul

De esta forma, los clientes de la aerolínea tendrán que usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación myRyanair durante el ‘check in’ para embarcar en su vuelo de Ryanair.

Ryanair alega que esta transición ofrecerá una experiencia de viaje más «rápida, inteligente y sostenible».

El director de Marketing de Ryanair, Dara Brady, ha declarado que la compañía está a menos de una semana de su paso a tarjetas de embarque 100% digitales, lo que significa que a partir del miércoles los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tajerta de embarque en papel.

Por ello, la aerolínea ha señalado que el 80% de los pasajeros ya utilizan las tarjetas de embarque digitales, pero recuerda al resto que aún imprimen tarjetas de embarque que descarguen la app myRyanair antes del paso a tarjetas digitales.